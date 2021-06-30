Состоялся XII форум инновационных технологий InfoSpace 2021

Москва, 30 июня. 25 июня 2021 года в Центре цифрового лидерства состоялся XII Форум Инновационных Технологий InfoSpace (18+).

Указом Президента России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Форум инновационных технологий InfoSpace не только отвечает поставленным перед Годом науки и технологий задачам, но и с успехом реализует это на протяжении 12 лет.

В связи с этим в утвержденный Правительством Российской Федерации план основных мероприятий по проведению Года науки и технологий в 2021 год включен XII Форум инновационных технологий InfoSpace.

Пленарное заседание Форума "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса" открыл модератор Кравченко Денис Борисович, Депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста". Денис Борисович обратил внимание на те изменения, которые происходят в мире из-за пандемии: "Если наша страна претендует быть высококонкурентоспособной на международной арене, иметь возможность влияния на политические процессы и сохранять свой суверенитет, нужно вкладывать основные ресурсы в перспективные рынки будущего и трансформацию текущей рыночной модели поведения. Для нашей страны чрезвычайно важно как можно быстрее трансформировать экономику в современную информационную, интеллектуальную и цифровую".

Далее выступил Херсонцев Алексей Игоревич, статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития РФ. В своем докладе о государственной поддержке высоких технологий и инновационной деятельности в России он осветил результаты последних 15 лет работы.

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на пленарном заседании напомнил о мерах поддержки IT-отрасли, среди которых отметил фонды и льготное кредитование.

От государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" выступил Урличич Юрий Матэвич, Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам. Он рассказал о проекте Роскосмоса - "Сфера", который охватывает транспортную отрасль, логистику, экологическую безопасность, промышленность и строительство, сельское хозяйство и другие стороны жизни общества.

Куратор ведомственной программы цифровой трансформации, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Козлов Александр Сергеевич, отметил, что цели цифровой трансформации должны способствовать достижению национальных целей, определенных Президентом Российской Федерации. Одним из прорывных направлений цифровизации в строительстве он назвал внедрение технологий информационного моделирования. С 1 января 2022 года для объектов, которые финансируются с привлечением бюджетных средств, использование ТИМ станет обязательным.

Про цифровую трансформацию российских железных дорог пошла речь в докладе Чаркина Евгения Игоревича. Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" поделился успехами в сфере цифровой трансформации российских железных дорог.

Курочкин Дмитрий Николаевич, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, сообщил: "Если мы говорим о прорывных технологиях то, конечно, изначально сам процесс создания и развития новых технологических решений по логике должен исходить из запросов бизнеса". Также Дмитрий Николаевич отметил важную роль системы торгово-промышленных палат в процессах цифровизации экономики.

С опровержения распространенного тезиса о том, что цифровая трансформация - это давно опробованная история, которая началась еще в 1970-х годах с автоматизации, начал свое выступление Басов Алексей Николаевич, Заместитель генерального директора - инвестиционный директор, член правления АО "РВК". "Концепция Индустрии 4.0 предполагает сквозную цифровизацию всех физических объектов и процессов в корпорации или промышленном производстве, а это означает как минимум смену всего - смену подходов в создании продукта, его разработки, производства, доведения до потребителя, дальнейшего обслуживания, поддержки, построения каналов продаж" - обозначил Алексей Николаевич.

Завершая работу пленарного заседания, Клименко Герман Сергеевич, Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, выступил с докладом "Цифровые экосистемы. Риски для экономики страны". Приведя в пример успешный опыт ресторанной отрасли по лоббированию отмены НДС, Герман Сергеевич призвал использовать подобную модель и в продвижении интересов IT-отрасли.

Работу Форума продолжили отраслевые и межотраслевые сессии.

На заседании "Взаимодействие государства и бизнеса в развитии инновационной экономики" обсудили цифровую трансформацию закупок и финансово-кредитные инструменты, меры поддержки. Модераторами сессии выступили Гамза Владимир Андреевич, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике и Тихомиров Павел Анатольевич, Руководитель Управления конкурентной политики и методологии закупок Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

На сессии "Цифровые возможности - эффективное ведение бизнеса в агропромышленном комплексе" затронули актуальные вопросы агропромышленного комплекса: АПК в новых экономических условиях: государственные меры поддержки; технологический прорыв и внедрение цифровых технологий и отраслевых платформенных решений для агропромышленного комплекса; кадры для сельского хозяйства; взгляд фермеров на цифровизацию АПК: кейсы, точки роста и направления развития"; ближайшее будущее АПК. Модератором сессии выступил Семен Сергеевич Фомин, управляющий партнер Smart Heads.

Под руководством Германа Клименко, Председателя совета Фонда развития цифровой экономики и Георгия Лебедева, Директора института цифровой медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прошла сессия "Трансформация российского здравоохранения: стимулы и вызовы". Заседание состояло из нескольких блоков. Первый - был посвящен вопросам цифрового здравоохранения в России. Второй блок касался трансформации фармацевтической промышленности. В третьем прозвучали доклады о трансформации медицинской промышленности.

Заседание "Инновации в решении экологических проблем" модерировали Дмитрий Курочкин, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Елена Шаройкина, Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации. Прозвучали доклады о цифровой трансформации отрасли, реализации Национального проекта "Экология", а также обсудили вопросы инвестирования в отрасль.

Вопросы и перспективы развития отрасли энергетики обсуждались в рамках сессии "Цифровая трансформация энергетики: технологии, меняющие мир". Модератором выступил Олег Гринько, лидер рабочей группы "Энерджинет". Участники обсудили актуальные темы: совместная работа и приоритеты в направлении цифровой трансформации энергетики; новые бизнес-практики цифровой энергетики; какая стратегия использования новых технологий позволит превзойти конкурентов; создание институциональной среды и инфраструктуры для развития малого и среднего высокотехнологичного предпринимательства (МСП) на рынке комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики; инвестиции в российскую энергетику, реализация крупномасштабных проектов; программы инновационного развития и технологической модернизации госкорпораций; энергетика на новых принципах функционирования в России и за рубежом.

На площадке "Территория развития бизнеса" прошли деловые переговоры участников с резидентами. В рамках Networking сессии приняли участие крупные компании: ГК "Ростех"; АО "РТ-проектные технологии"; "Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса"; Фонд модернизации и развития технологий; АНО "МОСПРОМ; ГБУ "Агентство инноваций Москвы"; АО "Сбербанк-АСТ; ПАО "Ростелеком".

Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата.

По вопросам необходимо обращаться в пресс-центр форума: pr@forum-infospace.ru

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