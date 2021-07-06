Югра и Свердловская область будут сотрудничать в развитии регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Свердловская область будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах для развития двух регионов. Соответствующее соглашение подписали во вторник на Международной промышленной выставке "Иннопром" губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Подписывается соглашение между правительством Свердловской области и правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах", - объявили во время подписания.

Согласно тексту соглашения, размещенного на сайте правительства Югры, стороны договорились сотрудничать, в частности, по вопросам привлечения научно-исследовательских и других организаций к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития Югры и Свердловской области.

Регионы планируют сотрудничать в сферах информационных технологий, цифровизации экономики, промышленности, науки, образования, культуры, искусства, государственной охраны объектов культурного наследия, туризма и спорта, здравоохранения, социальной защиты, трудовых отношений, молодежной и семейной политики, взаимодействия исполнительных органов государственной власти с некоммерческими организациями. Также регионы планируют сотрудничать в развитии институтов гражданского общества, поддержки семьи, материнства и детства, архитектуры и градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде, архивного дела, а также демографической политики, улучшения условий жизни населения двух регионов.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" (18+) - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году она проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Около 12 тыс. российских и международных участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран, всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привез партнер выставки - Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний.