Глава Свердловского фонда поддержки МСП Пиличев: в регионе растет число малых предприятий

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, Валерий Пиличев рассказал ТАСС о подписанных соглашениях, итогах и перспективах работы фонда.

— Валерий Валерьевич, на "Иннопроме" фонд заключил несколько соглашений. Какие документы подписаны, о чем и с кем договорились?

— Подписаны три блока соглашений. Первый – соглашение о взаимодействии с департаментом по труду и занятости населения Свердловской области. Мы давно и успешно работаем, особенно на территориях. Наши муниципальные фонды в 43 муниципалитетах участвуют в работе различных комиссий департамента, его сотрудники, в свою очередь, участвуют в наших мероприятиях. Так что подписание соглашения фиксирует наши уже сложившиеся отношения. Это во-первых.

Во-вторых, у нас, как у фонда субъекта РФ, есть поручение Минэкономразвития заключить такого рода соглашение с департаментом, цель работы которого – снижать безработицу, увеличивать число занятых граждан. И один из вариантов, который мы предлагаем гражданам, которые либо потеряли работу, либо ищут себя – заняться предпринимательством. С департаментом мы провели цикл совместных мероприятий, в ходе которых отработали некоторые образовательные траектории. Так что сегодняшнее подписание – фиксация того, что уже работает. До конца 2021 года мы проведем не менее 60 совместных мероприятий более чем в 20 муниципалитетах Свердловской области.

Также мы подписали соглашения о развитии франчайзингового проекта Business-Data на территории Краснотурьинска и Нижнего Тагила с главами этих городов. Теперь открыть бизнес по франшизе на этих территориях станет проще.

— Каков эффект от сотрудничества, какие ожидания?

— Работу с департаментом по труду и занятости населения начали в марте нынешнего года. Провели акселераторы примерно для 200 человек, которые хотят начать свой бизнес. Конверсию оцениваем примерно в 20%. Для более-менее достоверной статистики прошло еще мало времени, оставшиеся 80% статистически открывают свой бизнес.

Число субъектов МСП в Свердловской области растет, на начало 2021 года их было около 193 тысяч, сейчас – более 198 тысяч предприятий. Думаю, примерно через год подведем конкретные численные итоги совместной работы, которую ведем с департаментом.

— Достаточно новая для Свердловской области тема – самозанятые. Какие численные результаты по ним?

— С самозанятыми совершенно классная история. Это пример, когда государство сделало полезные и интересные предложения для такого рода предпринимателей по налоговому режиму. На начало 2020 года у нас в области было 8 тысяч самозанятых, на июль того же года – 22 тысяч, сейчас – более 76 тысяч самозанятых граждан.

— Что делалось для такого подъема?

— Никаких серьезных пиар-кампаний не было, в основном работало «сарафанное радио». Просто режим оказался для многих настолько удобным, что люди сами туда пошли. Очень просто и быстро зарегистрировать самозанятость онлайн в приложении ФНС, легко выставлять счета и чеки, действует налоговая льгота, и так далее. Наш KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности – прим. ТАСС), который должны были достигнуть к 2024 году, мы уже выполнили.

— Про займы. Вы активно даете их юридическим лицам. Будет ли когда-нибудь включена такая программа для самозанятых?

— Наш ответ: да. Но есть некоторые сложности. Самозанятый – это налоговый режим. А человек, который занят этой деятельностью – физлицо. Мы по статусу можем работать только с юридическими лицами. Сейчас ждем разъяснений от Минэкономразвития и Центробанка, каким образом нам работать. И, думаю, после их получения займемся и этой темой.

— Давайте поговорим про выдачу кредитов, поддержку бизнеса, про цифры и динамику по состоянию на 2021 год и про прогнозы.

— На начало июля мы выдали 375 займов на сумму порядка 550 млн рублей. Сложность в том, что объем портфеля областного фонда явно недостаточен для удовлетворения всех желающих получить заем. У нас очередь из заемщиков, поскольку очень хорошие условия займа. Сейчас выдаем займы из средств, которые возвращают нам те, кто их уже получил. Это порядка 95 млн рублей в месяц. Если ничего не изменится, мы сохраним этот объем. Но мы работаем над тем, чтобы нас докапитализировали, и очередь желающих шла быстрее.

— Интересна структура заемщиков. Кто они?

— Мужчин среди них 55%, женщин - 45%. Также 45% - молодежь в возрасте до 27 лет. Если вы спрашиваете про так называемый портрет заемщика, то это предприниматель не из областного центра, а из территории, где мало банков. "Средний" заемщик просит до 5 млн рублей, в основном на оборотку – небольшие магазины, кафе и прочее. В основном это микро- и малый бизнес. Многие обращаются за займом на франшизу в диапазоне примерно от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Например, на открытие кофейни.

— А есть в какие-то необычные бизнесы? Наукоемкие, агропромышленные…

— Конечно, есть. Обращается очень много сельскохозяйственных предпринимателей. Есть и те, кто занимается наукоемким предпринимательством, например, разработчики новых материалов, покрытий. Но таким предпринимателям мы обычно говорим, что им лучше заявиться на гранты по научной поддержке.

— Как развивается проект в одном из крупнейших в Екатеринбурге торгово-развлекательном центре "Мега"?

— Изначально мы договорились с администрацией ТРЦ, что из 12 предпринимателей сферы fashion мы выберем трех, которые разместятся на специальной площадке местных производителей. Когда прошел отбор, наши партнеры сказали, что все конкурсанты настолько крутые, что не выбрать. Так что в "Меге" одновременно представлено несколько местных брендов. ТРЦ предоставил помещение, где региональные производители продают свою продукцию, по очереди: раз в три месяца бренды сменяют друг друга.

— Фонд выступает инвестором на первой в регионе инвестиционной платформе для поддержки МСП «ВДело». Сколько средств уже инвестировано в предпринимательские проекты с начала работы проекта?

— Фонд был инициатором платформы, не инвестором. Это площадка, где могут встретиться предприниматели, которым нужны быстрые деньги в разнообразные, в том числе высокорисковые проекты, и те, кто готов эти деньги предоставить. На данный момент там зарегистрирована тысяча пользователей, объем проведенных сделок на данный момент составляет около 270 млн рублей. Не сказать, что взрывной рост, но подключаются все новые и новые пользователи.

Как фонд мы помогаем проводить экспертизу проектов, даем рекомендации, чтобы в итоге потребители нашли поставщиков. Например, недавно предприятию нужно было 3 млн рублей на обеспечение муниципального контракта, на 5 месяцев под 10% годовых. Они разместили заявку на платформе и за два дня собрали нужную сумму.

— А какой механизм проведения такого рода экспертизы?

— Заявитель размещает заявку и описывает свой проект по определенным шаблонам. Мы знакомимся с проектом и выставляем рейтинговый балл и процентную ставку, за какую рекомендовали бы заявителю разместить лот. Проект без обеспечения и высокорисковый – ставка выше, и наоборот. Дальше заявитель решает, устраивают ли его такие условия.

Наши оценки носят исключительно рекомендательный характер, инвестор сам оценивает все риски. Каждый лот – от 50 тыс. рублей, инвесторы могут раскладывать некую сумму в несколько лотов, тем самым хеджируя свои риски. Мы всегда предупреждаем, что риски ложатся на инвесторов, это платформа, рынок, где встречаются продавец и покупатель. Фонд не будет помогать взыскивать деньги. Мы только советуем и помогаем оценивать проекты за счет нашей экспертизы, накопленной за много лет работы.

— Есть ли уже динамика по возвратности?

— ​​​​​​​На данный момент на площадке было выставлено примерно 400 проектов. Отмечен лишь один скрывшийся с суммой 50 тыс. рублей.

О фонде

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса. Фонд оказывает информационно-консультационную, образовательную, финансовую поддержку субъектов МСП, а также поддержку социальных предпринимателей, поддержку субъектов креативных индустрий, поддержку экспорта. Деятельность фонда осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным за 2020 год, на финансовую поддержку компаний при участии фонда было направлено 3,6 млрд рублей, финансовую поддержку получили 1 319 компаний, 91 компания выведена на экспорт. В мероприятиях участвовало 37 078 человек. Деятельность фонда курируется Министерством инвестиций и развития Свердловской области.

Об Иннопроме

Международная промышленная выставка "Иннопром" (18+) проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников собрались, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего выставку посетят 23 крупные зарубежные делегации, самую большую привез партнер выставки - Италия.