Национальная Премия бизнес-коммуникаций продолжает прием заявок

Москва, 8 июля. Национальная Премия бизнес-коммуникаций (18+) – это главная награда за эффективные маркетинговые практики. Проект помогает определить лучших специалистов в данной области и предоставляет уникальную возможность побороться за звание "Лучший маркетолог" бесплатно.

Юбилейная НПБК продолжает прием заявок. Принять участие в премии могут агентства, бренды и медиа, которые имеют опыт реализации эффективных маркетинговых проектов. Рассказываем, почему стоит подать заявку и как бесплатно побороться за победу в премии.

Бесплатный конкурс "Лучший маркетолог"

Персональный конкурс "Лучший маркетолог" позволяет бесплатно подать заявки специалистам, участвующим в развитии и продвижении компании/организации, управлении проектами/кампаниями, разработке стратегий и принятии управленческих решений. Блок включает в себя 12 номинаций от FMCG до промышленности.

Также агентствам предоставляется возможность номинировать на участие в бесплатном персональном конкурсе своих клиентов.

"Опыта личного участия в качестве номинанта премии до этого момента у меня не было. Участие в конкурсе НПБК – это одновременно и вдохновение, и мотивация. Конкурс позволяет обмениваться опытом с профессионалами, и признание профессионального сообщества ценно вдвойне", – Михаил Горбунцов, медиадиректор АО "Тинькофф Банк", Гран-При "Лучший маркетолог" 2020

Для персональной заявки в конкурс необходимо предоставить: анализ деятельности компании за предшествующий год, должностные обязанности маркетолога, усложняющие факторы для работы (риски, конкурентный анализ, экономические, географические и прочие барьеры), основные задачи, исследования, каналы продвижения, личные KPI, а также маркетинговые результаты.

Важное о конкурсе

Участие в премии строится на глобальных принципах конфиденциальности предоставленных данных, своевременной обратной связи от оргкомитета НПБК по поводу заполнения заявок и по вопросам итогов премии. Кроме того, все компании и специалисты получают:

1. Строгую конфиденциальность предоставленных данных. Экспертные группы формируются с учетом исключения отраслевого направления Эксперта. Доступ к заявкам конкурентов исключен. Например, Эксперт из фармацевтической компании не получит доступ к заявкам других представителей фарминдустрии.

2. Помощь оргкомитета на этапе заполнения заявок. При возникновении сложностей можно обратиться к ответственному менеджеру или продюсеру Премии.

3. Англоязычный сертификат, подтверждающий результаты и участие в Премии.

4. Обратную связь от Экспертного совета по итогам премии. Моменты, вызывающие вопросы, фиксируются оргкомитетом уже на этапе голосования.

Экспертный совет и оценка заявок

Заявки оцениваются членами судейского блока, в который в этом году войдет более 150 экспертов индустрии. Это самый объемный состав за всю историю премии. Победители и призеры конкурса определяются путем голосования на основе оценки заявок участников.

При оценке номинантов будут учитываться такие критерии, как выход за рамки стандартных подходов, грамотная расстановка приоритетов и качественный анализ достигнутых показателей.

Какие критерии лежат в основе оценки

• Четкость формулировок при заполнении заявки.

• Грамотная расстановка приоритетов в рабочих процессах.

• Выход за рамки стандартных подходов.

• Обоснованный выбор программы продвижения и использования инструментов.

• Показатели и качественный анализ достигнутых результатов.

В этом сезоне Рейтинг НПБК будет опубликован на ресурсах газеты "Коммерсантъ", а Церемония награждения пройдет в Москве 9 декабря 2021 года. ​​​​​​​