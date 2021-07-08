MTS CASHBACK - лучшая кредитная карта с льготным периодом по версии Frank RG

Москва, 8 июля. Аналитическое агентство Frank RG представило рейтинг лучших банковских карт 2021 года. Кредитная карта MTS CASHBACK признана лучшей в одной из главных номинаций - "Лучшая кредитная карта с льготным периодом". Ее преимущества - льготный период до 111 дней, кредитный лимит до одного миллиона рублей, повышенный кешбэк 5% в магазинах одежды и детских товаров, кафе, ресторанах и на доставку готовой еды, до 25% кешбэк за покупки у партнеров сервиса МТС Cashback, бесплатные выпуск и обслуживание, а также бесплатное снятие собственных средств во всех банкоматах.

​​​​​​​Frank RG представила результаты исследования "Банковские карты и reward-программы в России 2021", в рамках которого аналитики компании изучили 894 кредитные и дебетовые карты в 33 банках. Общее количество выпущенных в России карт в 2020 году составило 301 млн. По прогнозу Frank RG, в 2021 году количество активных дебетовых карт составит 177 млн, а кредитных вырастет до 43 млн.

Самым важным критерием, который клиенты массового сегмента учитывают при выборе предложения от банков - длительность льготного периода, на втором месте - стоимость обслуживания карты.

Еще один тренд на рынке - постепенный отказ от пластика. Несмотря на то, что в 2020 году пластиковые карты составляли 99% рынка, к 2023, согласно прогнозу Frank RG, их доля упадет до 75%, а цифровые карты займут четверть рынка.

Аналитики МТС Банка также отмечают значительный рост объема выдач виртуальных карт 2021 году по сравнению с предыдущими периодами. Объем выдач виртуальных карт МТС Банка увеличился на 300% по итогам июня 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оформить кредитную карту MTS CASHBACK можно дистанционно, заполнив онлайн-заявку на сайте банка или в мобильном приложении МТС Банка.