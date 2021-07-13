Допуск на Тюменский нефтегазовый форум будет осуществляться при предъявлении QR-кодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Допуск участников и посетителей на Тюменский нефтегазовый форум будет осуществляться при предъявлении QR-кодов о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Об этом сообщил на брифинге в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"Вакцинированные участники, кто имеет сертификат, будут допущены для участия в форуме при предъявлении QR-кода. Мы, оргкомитетом, приняли решение как можно больше участников пригашать с вакцинацией и QR-кодами. <…> Мы будем также просить от участников, тех, кто не вакцинировался, предоставить справку об отсутствии ковида", - сказал он.

Сакевич добавил, что справка будет действовать 72 часа. Для удобства участников будут развернуты пункты ПЦР-тестирования в аэропорту, гостиницах и на самом форуме. Средства индивидуальной защиты будут предоставляться бесплатно.

"С каждым годом увеличиваем размеры выставки. В этом году более 1 500 кв. м. Участвуют не только крупные компании, но и средние. Для малых инновационных компаний тоже есть места, в рамках кластера их будем представлять. Резиденты технопарка "Сколково" будут со своими проектами", - отметил Сакевич.

Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени с 14 по 16 сентября. Его организаторами являются Минпромторг, Минэнерго, Минприроды и правительство Тюменской области.