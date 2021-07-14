Власти должны провести работу во избежание очередей на выборах - спикер свердловского ЗС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Власти должны провести разъяснительную работу с избирателями, чтобы не допустить массового скопления народа на участках в последний день выборов. Такое мнение выразила ТАСС председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Я считаю, что это [трехдневное голосование] поможет развести поток на избирательных участках. Лучше организует каждого [избирателя]. Человек выберет, когда ему лучше идти. Но чтобы не получилось, что из трех дней выберут последний день, нужно организовать работу, разъяснять. Здесь очень много зависит от разъяснительной работы", - сказала она.

Бабушкина добавила, что праймериз "Единой России" в мае проходили в течение недели, и явка на них была хорошей.

В Свердловской области 17-19 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания региона, Госдумы, а также представительных органов местного самоуправления.