В июне инвесторы отдавали предпочтение фондам акций инновационных и сырьевых компаний

Москва, 15 июля. В июне продолжился восходящий тренд на фондовом рынке. Повышенный интерес к акциям и смешанным инвестициям в России был заметен с начала года. К концу II квартала лидерами по доходности стали ценные бумаги инновационных компаний, в частности представителей биотехнологического сектора, а также российских поставщиков сырья. Все больше граждан, стремясь заработать, обращают внимание на более высокую, по сравнению со ставками депозитов, дивидендную доходность ценных бумаг крупных компаний.

По итогам июня в лидерах у российских инвесторов - ПИФы акций инновационных и сырьевых компаний. Согласно рейтингу InvestFunds, самыми доходными среди ПИФов Сбер Управление Активами оказались фонды "Биотехнологии", "Природные ресурсы" и "Добрыня Никитич". В число наиболее популярных вошли ПИФы "Добрыня Никитич", "Природные ресурсы" и "Сбалансированный".

Биотехнологии

Фонд "Биотехнологии" прибавил 7,13% в июне и поднялся на 2-е место в рейтинге InvestFunds по доходности. Внимание многих инвесторов приковано к биотехнологическому сектору в связи с развертыванием вакцины против COVID-19. Секторы здравоохранения и биотехнологий доказали свою жизненно важную роль в современном обществе, что не могло не сказаться на доходности ценных бумаг предприятий этих отраслей.

Кроме того, в мире продолжается глобальный рост цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, что увеличивает выручку фармацевтических компаний. В России эта динамика ускоряется за счет некоторого снижения курса рубля при необходимости закупки препаратов и лекарственных субстанций за границей.

Сырье

Фонд "Природные ресурсы" прибавил 5,59% в июне, а привлеченные в него средства составили 1 млрд рублей. Высокая доходность объясняется восходящим трендом на нефтяном рынке. В июне стоимость нефти марки Brent выросла на 9,1%, обновив трехлетние максимумы. В целом, сырьевые рынки сохраняют положительный импульс на фоне восстановления экономики и большей мобильности населения. Так что в ближайшее время можно ожидать высокого спроса в этой сфере.

Российские акции

ПИФ "Добрыня Никитич" прибавил 5,23% и не только показал хорошую доходность, но и вошел в число наиболее популярных у российских инвесторов инструментов. Ему удалось привлечь 1,05 млрд рублей.

На горизонте пяти лет фонд практически всегда дает доходность выше, чем индекс МосБиржи, и более привлекателен в те периоды, когда основные биржевые показатели обновляют максимумы.

По итогам июня, согласно рейтингу InvestFunds, сохранил свою позицию в тройке самых популярных ПИФов у россиян фонд "Сбалансированный". Он позволяет получать доходность от вложений в акции и купонный доход путем инвестирования в облигации преимущественно российских эмитентов. В июне в него было привлечено 2,2 млрд рублей - это один из наиболее высоких показателей на рынке.

Фонд привлекает более консервативных инвесторов, заинтересованных в диверсифицированном портфеле. Пайщики понимают, что, помимо растущего тренда на рынке акций, по мере продолжения восстановления мировой экономики кредитное качество эмитентов будет улучшаться и спрос на облигации российских эмитентов будет расти.

"Сейчас довольно перспективно смотрятся продукты в рублях, в частности облигации, которые практически отыграли потенциальный рост ставки ЦБ. Учитывая, что регулятор начал бороться с инфляцией раньше, чем его зарубежные коллеги с развивающихся рынков, у рублевых облигаций, особенно с более длинными сроками погашения, есть шанс вырасти до конца текущего года. При этом более жесткая позиция ЦБ благоприятно сказывается на курсе национальной валюты", - сообщил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

В тексте приведены официальные данные Мосбиржи и рейтинга InvestFunds по доходности открытых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 млрд рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 30 июня 2021 года.