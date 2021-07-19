Определили лидеров медиарейтинга регионов в контексте цифровизации за II квартал

Москва, 19 июня. Компания "Медиалогия" по заказу Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" и Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) "Отечественный софт" подготовила медиарейтинг регионов в контексте цифровизации за апрель - июнь 2021 года (12+).

Рейтинг, как и в прошлый раз, возглавила Москва, что неудивительно, так как про введение системы QR-кодов в столице говорили и писали повсеместно. В топ-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.

"Регионы очень интенсивно включились в цифровизацию и это, совершенно очевидно, отражается в информационном поле. Об этом же свидетельствует растущее число конкурсантов премии "Приоритет-2021", представляющих цифровые проекты в различных номинациях", - отметил председатель Оргкомитета премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын.

Места в медиарейтинге распределились согласно МедиаИндексу следующим образом:

Москва Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Новосибирская область Свердловская область Республика Татарстан Самарская область Ленинградская область Республика Башкортостан Нижегородская область Пермский край Челябинская область Ханты-Мансийский АО Приморский край Тюменская область Тульская область Красноярский край Республика Саха Тверская область

СМИ сообщали, что в Москве в рамках борьбы с COVID вводят систему QR-кодов для посетителей заведений общепита. В Москве и еще в семи городах РФ на выборах в сентябре 2021 года пройдет дистанционное электронное голосование. Также СМИ упоминали исследование BCG, где говорится, что Москва среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе.

В Подмосковье благодаря онлайн-сервисам можно получить многие услуги не выходя из дома - оплатить счета ЖКХ, оформить выплаты на детей, дистанционно учиться или выписать электронный больничный. Также СМИ сообщали, что на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса. Помимо этого сообщалось, что вход в ночные клубы, бары и дискотеки, в кафе и рестораны в Подмосковье будет осуществляться по QR-кодам.

Состоялся первый сеанс видеосвязи по защищенной квантовой линии Москва - Санкт-Петербург. Также СМИ сообщали, что на въездах в Санкт-Петербург обустроят специальные хабы для беспилотного транспорта. Помимо этого, Сбер запустил первую в России электронную карту мигранта в Петербурге.

"МегаФон" построит новые объекты связи в Краснодарском крае для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон". Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи накануне майских праздников. Помимо этого сообщалось, что в Краснодарском крае на помощь утопающим приходят беспилотники.

Робот Николай примет участие в "Тотальном диктанте", он разработан по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. В Новосибирской области создали систему QR-кодов для посещения заведений общепита. Также СМИ сообщали, что первый в Сибири киберполигон для повышения национальной кибербезопасности открылся в Новосибирске.

Методика:

1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

3. Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2021 года.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.