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Определили лидеров медиарейтинга регионов в контексте цифровизации за II квартал

В топ-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область

Москва, 19 июня. Компания "Медиалогия" по заказу Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" и Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) "Отечественный софт" подготовила медиарейтинг регионов в контексте цифровизации за апрель - июнь 2021 года (12+).

Рейтинг, как и в прошлый раз, возглавила Москва, что неудивительно, так как про введение системы QR-кодов в столице говорили и писали повсеместно. В топ-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.

"Регионы очень интенсивно включились в цифровизацию и это, совершенно очевидно, отражается в информационном поле. Об этом же свидетельствует растущее число конкурсантов премии "Приоритет-2021", представляющих цифровые проекты в различных номинациях", - отметил председатель Оргкомитета премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын.

Места в медиарейтинге распределились согласно МедиаИндексу следующим образом: 

  1. Москва
  2. Московская область
  3. Санкт-Петербург
  4. Краснодарский край
  5. Новосибирская область
  6. Свердловская область
  7. Республика Татарстан
  8. Самарская область
  9. Ленинградская область
  10. Республика Башкортостан
  11. Нижегородская область
  12. Пермский край
  13. Челябинская область
  14. Ханты-Мансийский АО
  15. Приморский край
  16. Тюменская область
  17. Тульская область
  18. Красноярский край
  19. Республика Саха
  20. Тверская область

СМИ сообщали, что в Москве в рамках борьбы с COVID вводят систему QR-кодов для посетителей заведений общепита. В Москве и еще в семи городах РФ на выборах в сентябре 2021 года пройдет дистанционное электронное голосование. Также СМИ упоминали исследование BCG, где говорится, что Москва среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе.

В Подмосковье благодаря онлайн-сервисам можно получить многие услуги не выходя из дома - оплатить счета ЖКХ, оформить выплаты на детей, дистанционно учиться или выписать электронный больничный. Также СМИ сообщали, что на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса. Помимо этого сообщалось, что вход в ночные клубы, бары и дискотеки, в кафе и рестораны в Подмосковье будет осуществляться по QR-кодам.

Состоялся первый сеанс видеосвязи по защищенной квантовой линии Москва - Санкт-Петербург. Также СМИ сообщали, что на въездах в Санкт-Петербург обустроят специальные хабы для беспилотного транспорта. Помимо этого, Сбер запустил первую в России электронную карту мигранта в Петербурге.

"МегаФон" построит новые объекты связи в Краснодарском крае для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон". Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи накануне майских праздников. Помимо этого сообщалось, что в Краснодарском крае на помощь утопающим приходят беспилотники.

Робот Николай примет участие в "Тотальном диктанте", он разработан по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. В Новосибирской области создали систему QR-кодов для посещения заведений общепита. Также СМИ сообщали, что первый в Сибири киберполигон для повышения национальной кибербезопасности открылся в Новосибирске.

Методика:

1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

3. Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2021 года.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

•  Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

•  Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

•  Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

•  Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

•  Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.

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