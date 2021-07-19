Определили лидеров медиарейтинга регионов в контексте цифровизации за II квартал

Москва, 19 июня. Компания "Медиалогия" по заказу Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" и Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) "Отечественный софт" подготовила медиарейтинг регионов в контексте цифровизации за апрель - июнь 2021 года (12+).
Рейтинг, как и в прошлый раз, возглавила Москва, что неудивительно, так как про введение системы QR-кодов в столице говорили и писали повсеместно. В топ-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область.
"Регионы очень интенсивно включились в цифровизацию и это, совершенно очевидно, отражается в информационном поле. Об этом же свидетельствует растущее число конкурсантов премии "Приоритет-2021", представляющих цифровые проекты в различных номинациях", - отметил председатель Оргкомитета премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын.
Места в медиарейтинге распределились согласно МедиаИндексу следующим образом:
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Новосибирская область
- Свердловская область
- Республика Татарстан
- Самарская область
- Ленинградская область
- Республика Башкортостан
- Нижегородская область
- Пермский край
- Челябинская область
- Ханты-Мансийский АО
- Приморский край
- Тюменская область
- Тульская область
- Красноярский край
- Республика Саха
- Тверская область
СМИ сообщали, что в Москве в рамках борьбы с COVID вводят систему QR-кодов для посетителей заведений общепита. В Москве и еще в семи городах РФ на выборах в сентябре 2021 года пройдет дистанционное электронное голосование. Также СМИ упоминали исследование BCG, где говорится, что Москва среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе.
В Подмосковье благодаря онлайн-сервисам можно получить многие услуги не выходя из дома - оплатить счета ЖКХ, оформить выплаты на детей, дистанционно учиться или выписать электронный больничный. Также СМИ сообщали, что на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса. Помимо этого сообщалось, что вход в ночные клубы, бары и дискотеки, в кафе и рестораны в Подмосковье будет осуществляться по QR-кодам.
Состоялся первый сеанс видеосвязи по защищенной квантовой линии Москва - Санкт-Петербург. Также СМИ сообщали, что на въездах в Санкт-Петербург обустроят специальные хабы для беспилотного транспорта. Помимо этого, Сбер запустил первую в России электронную карту мигранта в Петербурге.
"МегаФон" построит новые объекты связи в Краснодарском крае для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон". Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи накануне майских праздников. Помимо этого сообщалось, что в Краснодарском крае на помощь утопающим приходят беспилотники.
Робот Николай примет участие в "Тотальном диктанте", он разработан по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. В Новосибирской области создали систему QR-кодов для посещения заведений общепита. Также СМИ сообщали, что первый в Сибири киберполигон для повышения национальной кибербезопасности открылся в Новосибирске.
Методика:
1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
3. Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2021 года.
Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":
• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".
• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".
• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".
• Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
• Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.