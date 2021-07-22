Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка до B+

Москва, 22 июля. 21 июля 2021 года международное агентство Fitch пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг Банка на одну ступень - до уровня B+, прогноз "стабильный". Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью, как следствие очистки баланса. Банк успешно справился с влиянием пандемии.

Агентство отмечает растущую финансовую и операционную эффективность Банка в совокупности с сохранением стабильных позиций на Дальнем Востоке и удержанием сравнительно низкой стоимости фондирования, которое отражено в рейтинге устойчивости на уровне "b+".

Доля обесцененных кредитов снизилась до 12% к концу 1 кв. 2021 г. (с 28% на конец 2019 г. и 43% на конец 2018 г.). Операционные расходы также снизились в 1 кв. 2021 г. до 51% (с 63% в 2020 г.). Отчисления под обесценения кредитов находились на невысоком уровне в 3,6% в 1 кв. 2021 г., что позволило банку показать хорошую доходность на капитал (ROAE) на уровне 14% в 1 кв. 2021 г. (в годовом исчислении) по сравнению с 12% в прошлом году.

"Повышение рейтинга агентством Fitch отражает успешную реализацию стратегии АТБ. Текущая бизнес-модель банка обеспечивает стабильный финансовый результат даже в условиях новых вызовов. Мы продолжим улучшать операционную эффективность нашего банка, сохраняя качественный портфель и адекватную оценку рисков", - прокомментировал председатель правления АТБ Алексей Коровин.