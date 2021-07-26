На "Уральских локомотивах" внедрено новое оборудование для контроля качества осей

ТАСС. 26 июля. На заводе "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) введено в эксплуатацию новое уникальное оборудование по контролю качества осей колесных пар, сообщили в понедельник в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия.

"Оси колесных пар — ответственная деталь подвижного состава, воспринимающая на себя через буксовые подшипники вес локомотива или вагона и затем передающая его через колеса рельсам. При большой массе поезда и высокой скорости нагрузка на оси многократно возрастает, поэтому к ним предъявляются повышенные требования в части прочности и устойчивости к внешним воздействиям", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что установка магнитопорошковой дефектоскопии "Магнископ-О", приобретенная для участка неразрушающего контроля элементов колесных пар, является уникальной. Она была создана специально для "Уральских локомотивов" и, в первую очередь, решает задачу проверки деталей скоростных электропоездов. Новый комплекс дополнил парк контрольного оборудования в связи с пуском на заводе второй линии по изготовлению осей.

Контрольный комплекс оснащен видеокамерой и манипуляторами. Протокол с результатами исследований формируется автоматически.

"Внедрение нового оборудования позволяет полностью автоматизировать процесс неразрушающего контроля и исключить влияние человеческого фактора. Пропускная способность нового комплекса в четыре раза выше, чем при ручном контроле — на нем можно провести исследование 70 осей за одну рабочую смену", - рассказали в пресс-службе.

Группа специалистов центральной заводской лаборатории уже прошла обучение управлению новым контрольным комплексом. Сейчас на "Магнископе-О" проверяют оси скоростных электропоездов "Ласточка", но постепенно сфера его применения расширится и на производство локомотивных тележек.

В рамках реализации на заводе системы цифровой идентификации и перехода к "Цифровой фабрике" протоколы с итогами контроля качества осей интегрируются в корпоративную информационную систему предприятия для доступа к данным на всех этапах производства, а также последующего формирования цифрового паспорта каждой единицы готовой продукции.

"Контроль качества на всех этапах производства — одна из важнейших составляющих стратегии успеха предприятия. Новейшие технологии производства подвижного состава и инновационные разработки не могут эффективно внедряться без одновременного развития и совершенствования системы контроля качества — как в части внедрения нового высокоточного оборудования и методов контроля, так и за счет повышения компетенций наших специалистов", — отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия – выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.