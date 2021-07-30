Президент СНП РФ войдет в состав редсовета по подготовке "Академической истории Югры"

ТАСС, 30 июля. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил готовность войти в состав Редакционного совета по подготовке "Академической истории Югры". Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Я выразил готовность войти в состав Редакционного совета по подготовке "Академической истории Югры", потому что моя жизнь, последние 55 лет связаны с Западной Сибирью, и, конечно, с Югрой. Хотелось, чтобы та история Ханты-Мансийского автономного округа, которая будет написана, была достаточно объективно и достоверно изложена. К сожалению, по естественным причинам люди уходят, остается все меньше тех, кто принимал участие в создании уникального Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. А его сердцевина – это конечно же, Югра, где вся нефть и добывалась. (…) И важно, чтобы этот период в истории освоения округа был правдиво рассказан", - приводят в департаменте его слова.

"Я понимаю, любые воспоминания субъективны, но если мы привлечем к работе над историей Югры как можно больше участников освоения, тех, кто вошел в Югорское землячество, которое мы создали в Москве, и тех земляков, кто сегодня живет в Тюмени и был свидетелем происходящего, то многих казусов мы сможем избежать. И это необходимо сделать", - отметил Шмаль.

Президент СНП добавил, что героическая история Югры, события, которым не было аналогов в мире, биографии первооткрывателей месторождений - командиров и рядовых - должны найти достойное место на страницах летописи края, в фильмах и книгах.

О Союзе

Союз нефтегазопромышленников России - российская некоммерческая общественная организация, представляющая и защищающая корпоративные интересы нефтегазового комплекса в органах исполнительной и законодательной власти внутри России и за рубежом. Был образован в феврале 1992 года по инициативе руководителей 50 крупнейших российских предприятий топливно-энергетического комплекса.

О проекте

"Академическая история Югры" повествует об основных вехах становления региона. Работают над изданием представители научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Московского госуниверситета, Новгородского госуниверситета, Сургутского госуниверситета, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры), Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Югры, Уральского федерального университета, а также специалисты, занимающиеся вопросами археологии, этнологии и истории Сибири и Югры из других научно-образовательных центров страны.

"Академическая история Югры" станет одним из значимых источников для новой 20-томной "Истории России", подготовкой которой по поручению президента России занимаются ученые РАН. В свою очередь "Академическая история Югры" займет достойное место в современной историографии и приоритетных научных проектах Института российской истории РАН.