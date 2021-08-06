На ремонт школ и детских садов в Сургутском районе затратят 175 млн рублей - власти

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. К началу учебного года в Сургутском районе отремонтируют 52 детских сада и школы, что обойдется в 175 млн рублей. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба.

"У нас в этом году 175 млн рублей будет потрачено на текущий капитальный ремонт объектов в Сургутском районе. Это десять объектов капитального ремонта, 42 объекта текущего ремонта. Из них 63 млн рублей - то есть примерно треть - в Лянторе. Больше десяти объектов", - рассказал Трубецкой.

Как рассказали в пресс-службе, во время рабочей поездки в Лянтор Андрей Трубецкой посетил несколько объектов и оценил, как идут ремонтные работы. Так в одной из школ меняют трубопровод, в другой - проводят капремонт инженерных и осветительных сетей, отделывают коридоры, кабинеты и лестницы, в третьей - ремонтируют спортивный зал: там меняют покрытие пола, обновляют раздевалку, тренерскую, санузел и душевую.

О районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.