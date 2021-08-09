"Ладога Фест" проходит на побережье Ладожского озера

Москва, 9 августа. 7 августа на побережье Ладожского озера начался традиционный спортивно-туристский Фестиваль "Ладога Фест" (6+), который проходит в десяти городах и охватит Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Мероприятие организовано при поддержке Фонда Росконгресс.

Ежегодной площадкой проведения Фестиваля служат города, расположенные на берегах Ладожского озера, которое не только является одним из крупнейших пресноводных озер в мире и обладает необычайной красотой, но и оказывает серьезное влияние на развитие Северо-Запада России и Балтийского региона в целом.

Открытие Фестиваля "Ладога Фест", а также старт парусной многодневной регаты "Большая Ладога" традиционно состоялся в столице фестиваля. В этом году столицей мероприятия выступает город-ровесник Санкт-Петербурга Новая Ладога. Завершится Фестиваль в городе Сортавала.

Фестиваль состоит из насыщенной спортивно-туристской, деловой и культурной программ. Спортивно-туристская программа состоит из серии обширных спортивных мероприятий. Фестиваль открыл ежегодный мотопробег вокруг Ладожского озера "Ладожское Кольцо", которое организует мотоклуб "OST MC". Впервые в рамках "Ладога Фест" начала работу Детская Юношеская модель фестиваля "Ладожская Кругосветка" (6+), а также фестиваль дронов "Мне сверху видно всё" (6+).

""Ладога Фест" – это многодневный праздник спорта, туризма и активного отдыха, именно поэтому Спортивно-туристская программа насыщена вело- и мото- дисциплинами по Приладожью; различными командными видами спорта от водного поло до игры в Ринго; Шоу малой авиации, прыжками с парашютом; Офф-роуд на квадроциклах и ssv; Спортивным скалолазаньем; Конно-спортивным праздником "Ladoga Horse". Во всех мероприятиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и заинтересованные любители" - рассказали организаторы Фестиваля.

Деловая программа проходит в трех городах: Новая Ладога, Сортавала и Олонец, и включает в себя различные научно-практические конференции, презентации и Заседание оргкомитета Международного союза водно-моторного спорта — UIM "Формула будущего". Важным элементом деловой программы в этом году станет проведение второй Историко-Краеведческой конференции, которая пройдет в г. Олонец - столице "Ладога Фест" 2022 г. Это событие объединит историков, ученых и экспертов этой области, в рамках которого будет учрежден "Комитет Сухо". Сухо — искусственный насыпной остров в юго-восточной части Ладожского озера . Расположен в 20 км от южного берега. Во время Великой Отечественной войны этот островок стал важным опорным пунктом, так как был расположен на пути движения советских конвоев и транспорта по "Дороге Жизни".

Культурная программа проходит во всех городах-участниках фестиваля. Она включает в себя проведение мероприятий различного формата, в том числе Кино–Фото Фестиваля, Фестиваля колокольного звона, гастрономического Фестиваля, Фестиваля Брейк-Данса, выставки Ретро Авто и многих других интереснейших культурно-образовательных мероприятий.

На полях мероприятия также проходят регулярные экологические акции на побережье и в городах вблизи акватории Ладожского озера, так, например 31 мая был дан старт волонтёрского экологического проекта "Большой сплав".

Проведение "Ладога Фест" не только способствует популяризации и развитию спортивного туризма как важнейшего средства физического воспитания, здорового образа жизни и активного отдыха, но также привлекает внимание к экологии Ладожского озера, сохранению его экосистемы и биологического разнообразия, предотвращению загрязнения окружающей среды и общему развитию инфраструктуры региона.

Ежегодное проведение Фестиваля стимулирует развитие гостиничной, ресторанной, дорожной и транспортной инфраструктуры, строительство новых спортивных и культурных объектов, национальных парков, а также сохранение и поддержание уже имеющихся в регионе памятников культурного и природного наследия.

Важной миссией фестиваля является популяризация знаний и повышение информированности населения о Ладоге, ее исторической и экологической значимости, а также раскрытие туристско-рекреационного потенциала региона.

Именно исходя из значимости проведения подобных фестивалей, в этом году впервые была организована зимняя серия мероприятий: "LADOGA FEST WINTER CUP 2021" (6+). Старт был дан 15 января, в международный День снега под эгидой Международной Федерации горных лыж (FIS), при поддержке Горнолыжного Союза России (ГСР) и Российской школы инструкторов (РШИ) проектом "Открываем мир для особенных детей" (ГЛК "Красное озеро" п. Коробицыно, Ленинградская область);

Среди проведенных разноплановых спортивных мероприятий можно выделить экстремальную зимнюю любительскую гонку на автомобилях категории "B" - "Февральская метель" в Лодейном поле; велопробег – "Зимник по Новоладожскому каналу" Кобона - Новая Ладога; масштабный городской праздник-"Фестиваль зимнего полиатлона" Лахденпохья 23.02; соревнования "Февральский Спорт Микс" в г. Питкяранта.

Несмотря на то, что в связи с ситуацией с Covid-19 часть мероприятий перенесены на осень 2021 г., Фестиваль "Ладога Фест" подарит незабываемые эмоции и впечатления всем участникам этого события.