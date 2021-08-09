РАНХиГС и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Москва, 9 августа /РАНХиГС/ Президентская академия и финансовый институт развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ договорились о совместной работе по повышению профессиональных компетенций студентов в области управления развитием территорий и городской среды, а также о создании благоприятных условий для проживания учащихся.

Взаимодействие Академии и ДОМ.РФ началось еще в 2017 году, когда был подписан первый Меморандум о сотрудничестве. За прошедшее время на кафедре территориального развития была сформирована полная линейка образовательных программ - от бакалавриата до магистратуры, обучение по которым уже прошли более 560 студентов из 64 регионов. Выпускники кафедры работают в 45 регионах, с которыми взаимодействует Фонд ДОМ.РФ. Всего за четыре года сотрудничества на реализацию образовательных программ РАНХиГС из средств Фонда было выделено 253 млн рублей и выдано более 360 грантов, которые покрыли стоимость обучения студентов на 50-100%.

Кроме того, осенью прошлого года кафедра при поддержке ДОМ.РФ создала Библиотеку территориального развития - первую цифровую библиотеку для специалистов по градостроительству, урбанистике, трансформации территорий и городов.

"ДОМ.РФ уделяет большое внимание работе с образовательными программами, которые готовят высокопрофессиональных специалистов в области управления территориальным развитием и формирования комфортной городской среды. Студенты, которые проходят через наши программы, на практике реализуют проекты развития городского развития, занимают ответственные должности в профильных органах власти регионов и муниципалитетов. Благодаря этому меняется новое качество жизни в российских городах", - прокомментировал генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"ДОМ.РФ является важным партнером Академии уже на протяжении нескольких лет: вместе нам удалось вывести подготовку специалистов в области территориального развития на совершенно новый уровень. Сейчас к нашему сотрудничеству добавилось еще одно направление. В среднем более 42% студентов, ежегодно обучающихся в московском филиале Академии, приезжают из других регионов, и создание благоприятных условий для их проживания - одна из наших приоритетных задач", - подчеркивает ректор РАНХиГС Владимир Мау.