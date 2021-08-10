Объявлена российская программа фестиваля "Context. Diana Vishneva"

​​​​​Москва, 10 августа. В этом году IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (16+) пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 29 августа по 4 сентября. Кроме яркой международной и насыщенной параллельной программы, Context соберет на площадках талантливых российских хореографов и танцовщиков, чьи постановки войдут в блок российской части фестиваля.

Зрители Context. Diana Vishneva 2021 наконец увидят два одноактных балета хореографа-неоклассика Алексея Мирошниченко - постановки "Шут" (12+) и "Шахерезада" (12+). Как отмечает сам хореограф, дягилевский репертуар постоянно вдохновляет балетмейстеров на переосмысление с позиции современности.

Балет "Шут" создан по мотивам сказок Пермской губернии на музыку Сергея Прокофьева: классическое либретто, созданное по заказу Сергея Дягилева, спустя почти сто лет с момента написания для Les Ballets Russes обретает новую жизнь. На основе музыки великого композитора Алексей Мирошниченко создает новую хореографию, помещая ее в декорации и костюмы, воссозданные по эскизам Михаила Ларионова, и сохраняя балаганный русский стиль в новом прочтении.

Вторая постановка - "Шахерезада" - вдохновлена неповторимой восточной культурой. Балет рассказывает о судьбе одной из самых удивительных женщин ХХ века, последней императрицы Ирана, Фарах Пехлеви. История императрицы, возлюбленной и супруги шаха, через процессии и шествия за один акт создает впечатление масштабного, объемлющего историю, эпического события. В главной роли в "Шахерезаде" предстанет прима-балерина и руководитель фестиваля Context, Диана Вишнева, специально для которой хореографом и был поставлен балет. А ее партнерами станут артист балета, премьер Марсело Гомес (Sarasota Ballet, Semperoper Ballet Dresden) в Москве и премьер Большого театра России Денис Савин в Санкт-Петербурге.

В рамках российской программы команда Context. Diana Vishneva продолжит расширять границы современного танца, давая хореографам возможность создавать представления вне сценического пространства. В этом году на фестивале Context состоятся премьеры двух постановок в арт-пространствах: Павел Глухов представит новую работу "Бумажный человек" (16+), которая исследует стадии развития человека как антропологического вида. Работа создана специально для Context. Diana Vishneva и выходит за рамки привычных представлений о форматах современной хореографии, давая слово природе человека как главному герою произведения искусства в любом формате и пространстве.

Показы "Бумажного человека" пройдут в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.

Еще одной работой в арт-пространстве станет междисциплинарный проект Nafs ("Эго") (16+) хореографа Нурбека Батуллы. В своей основе эта постановка хранит древне-татарскую поэму “Кыйссаи Йосыф” ("История Иосифа") (16+) и объединит национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии, переплетая составляющие в пластическое философское высказывание.

Премьера "Эго" состоится в Москве в ДК "Рассвет" и в Санкт-Петербурге в пространстве Севкабель Порта.

Также в этом году команда Context. Diana Vishneva представит новый формат: Вечер современной российской хореографии. В его программу войдут постановки финалистов и победителей Конкурса молодых хореографов Context разных лет, а событие напомнит зрителям об одной из важнейших задач международного фестиваля - развитии современного танца в России.

В рамках Вечера постановщики представят проекты с полной технической и организационной поддержкой: предоставлением лучших площадок Москвы и Санкт-Петербурга, созданием декораций, костюмов, звуковых и световых партитур, в соавторстве с российскими и зарубежными композиторами, художниками и сценографами.

На первом Вечере современной хореографии фестиваля Context. Diana Vishneva 2021 свои работы представят три российских хореографа. Речь идет об Эрнесте Нургали, победителе Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анне Щеклеиной, финалисте и участницы Конкурса 2018 и 2019 годов, и Ольге Лабовкиной, победителе Конкурса 2017 года. В каждой из трех одноактных постановок примут участие региональные танцевальные компании из Уфы, Воронежа и Казани - соответственно, что также расширит географию фестиваля и создаст новые возможности для развития региональных танцевальных компаний.

Спектакль "Без имен" (16+) хореографа Эрнеста Нургали, будто на сеансе групповой психотерапии, даст слово незнакомым друг с другом героям. Участники постановки откровенно расскажут свои истории и поделятся тайными и сокровенными, не дающими им покоя желаниями и мечтами.

Спектакль "Ренессанс 2021" (16+) хореографа Анны Щеклеиной обратит внимание зрителей на вопрос внутренней свободы и признания себя. Исследование интеллектуальной телесности, расслабленного и действенного присутствия, поиск внутренней силы и свободы - вот главные задачи вдумчивой хореографической работы молодого российского постановщика.

В основу спектакля "Не будите спящую собаку" (16+) хореографа Ольги Лабовкиной легла одноименная пьеса английского драматурга Джона Пристли. Ограниченное пространством одной комнаты, действие также замкнуто в пределах одного вечера, а его двигателем становится стремление всех героев к правде и справедливости. Скованность ситуации провоцирует человеческую натуру на проявление скрытых, тайных сторон. Это позволяет хореографу и артистам проникнуть в психологию поворотного момента, изменяющего мир человека. Спектакль через пластический язык позволяет зрителю задать непростые, важные вопросы самому себе, опираясь на микросюжеты и метафоры, возникающие в нюансах и образах визуальной игры.

Диана Вишнева, художественный руководитель фестиваля Context. Diana Vishneva, о программе фестиваля 2021 года:

"Опыт 2020 года подтолкнул нас к тому, чтобы обратиться к новым направлениям и форматам.

В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное - поддержку российской современной хореографии - мы хотим помочь хореографам - участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам, в реализации их новых идей. Им есть что сказать, они сильно выросли за это время и стали самостоятельными художниками, работающими с крупными российскими театрами.

Этот год особенный для нас тем, что мы на пороге десятилетия фестиваля. Невероятно, как быстро пролетело время, за которое мы из трехдневного фестиваля выросли в большой форум современного танца. Это важная для нас дата, подведение итогов и начало нового этапа".

Подробнее о событиях и программе Международного фестиваля Context. Diana Vishneva в 2021 году можно узнать на сайте фестиваля.

ТАСС - информационный партнер фестиваля.