В первом полугодии АО "Святогор" направило на благотворительность более 22 млн рублей

ТАСС, 18 августа. В первом полугодии 2021 года АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Красноуральск, Свердловская область) направило на реализацию благотворительных проектов 22,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Большая часть средств (8,7 млн рублей) направлена на детские направления - шефскую помощь детским дошкольным учреждениям, оплату занятий юных красноуральцев в кружках и секциях, а также на финансирование программы "Здоровый ребенок".

Около 6 млн рублей "Святогор" вложил в поддержку неработающих пенсионеров предприятия, в том числе 4,2 млн составили выплаты ежеквартальной материальной помощи. Более миллиона рублей направлено на оздоровление бывших тружеников комбината.

В рамках своей социальной политики градообразующее предприятие уделяет большое внимание поддержке и развитию спортивной инфраструктуры города. На эти цели за шесть месяцев 2021 года выделено около 4 млн рублей. В числе наиболее значимых проектов - поддержка Спортивной школы Красноуральска, развитие секции настольного тенниса, доплата тренерам, а также помощь МАУ ДС "Молодость".

"Большое внимание в рамках благотворительной деятельности уделяется и реализации программ правительства Свердловской области, а также совместных проектов администраций городских округов, расположенных на территориях присутствия предприятия. В отчетном периоде на эти цели было направлено свыше 2,6 млн рублей. В числе территорий, где были выполнены подобные мероприятия, - ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, включая пос. Баранчинский", - сказано в сообщении.

На поддержку учреждений культуры Красноуральска в первом полугодии "Святогор" направил порядка 650 тыс. рублей. Большая часть этих средств - доплата руководителям детских творческих кружков и коллективов, отметили на предприятии.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.