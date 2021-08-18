Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудят на Восточном экономическом форуме

Москва, 18 августа /Росконгресс/ Сессия "Инвестиционные квоты: вектор развития рыбной отрасли" запланирована в рамках VI Восточного экономического форума (6+), который состоится 2-4 сентября во Владивостоке. Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток - новые вызовы и возможности".

Объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние пять лет увеличился почти в пять раз. В Арктике и на Дальнем Востоке построены или находятся на завершающей стадии строительства 23 новых рыбоперерабатывающих завода. Вместе с тем пандемия COVID-19 обострила одну из старых проблем отрасли - состояние логистической инфраструктуры.

В рамках сессии будут обсуждаться следующие вопросы: Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот?

Среди спикеров сессии: председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Турусов, представители федеральной и региональной власти.

"Масштабное обновление рыбопромыслового флота, начатое в нашей стране, было бы невозможно без механизма инвестиционных квот на вылов. Свою роль сыграли и утилизационный грант, и лизинговая программа. Теперь конкурентоспособность российских судов для рыбного промысла будет зависеть от скорости преодоления судостроителями "детских болезней", которые неизбежны при воссоздании компетенций - все же "рыбаков" не строили на отечественных верфях десятилетиями. И, конечно, важно понимание в этом вопросе заказчиков, равно как и продолжение, и ритмичность государственной поддержки", - подчеркнул Алексей Рахманов.

Напомним, что главная тема ВЭФ-2021 - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Деловая программа включает в себя четыре тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство Форума.

Справочная информация

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2-4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ можно посмотреть по ссылке.

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