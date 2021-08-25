Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет офлайн 9-10 сентября в КЦ ЗИЛ

Москва, 25 августа. G8 – это ежегодный международный фестиваль (18+), объединяющий все креативные индустрии на одной площадке: дизайн, архитектура, музыка, медиа, кино, современное искусство и многое другое. В этом году фестиваль пройдет в пятый раз 9 и 10 сентября в Москве и впервые будет посвящен релизам новых проектов в каждой из индустрий.

Художница Элен Шейдлин, уличный артист Андрей Бергер, NFT-художник Brickspacer креативный директор Mail.ru Group Митя Осадчук - более 100 спикеров из разных сфер эксклюзивно представят свои новые проекты и расскажут об изменениях в креативных индустриях после пандемии, а завершит фестиваль музыкальный концерт от молодых исполнителей.

В этом году конференцию впервые дополнит музыкальный лайнап из артистов новой русской сцены. 10 сентября в Культурном центре ЗИЛ выступят:

Тима Ищет Свет – московский музыкант Тимофей Якимов, работающий на стыке хип-хопа и инди-рока. Это интеллектуальная музыка о недостатках и сомнениях людей.

Bad Zu – электронный проект, лидером которого является Филипп Александров, вдохновляющийся африканской музыкой.

Simple Symmetry – электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андеграундной клубной музыки и вайба и мелодики Ближнего Востока, Азии и Африки.

И многие другие!

"Мы верим, что каждый наш фестиваль помогает развивать русский креативный бизнес. Мне очень хочется, чтобы наше дело было полезным и доступным для каждого, кто считает, что работает в творческой области," - генеральный директор креативного агентства REDKEDS и организатор фестиваля G8 Виталий Быков.

Узнать больше и купить билеты можно на сайте фестиваля: ggggggggfest.com

Возрастная категория 18+