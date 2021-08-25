НРФ в деталях: трансформация отрасли и поиск новых инструментов

Москва, 25 августа. 23 и 24 сентября в Москве состоится ключевое событие в мире рекламы и бизнеса. Главная тема Форума (16+) - Бренды. Потребители. Коммуникации. Деловая программа включает обсуждение ключевых приоритетов рекламного рынка в специальных сессиях по отраслям.

Как меняются подходы брендов к построению бизнес-стратегий?

Рост интереса к теме устойчивого развития со стороны потребителей и рекламодателей обсудят в рамках сессии "Социальные коммуникации: тренды и стратегии лидеров". Гостей НРФ’5 ожидают:

Презентация исследования о доле социальных коммуникаций в медиамиксе

Данные исследования о реакции потребителей на социальную рекламу

В этом году на экспертной панели будет затронута тема влияния третьего сектора на развитие медиакоммуникационной отрасли. Сессия позволит узнать мнения брендов о новом законе о социальной рекламе и его влиянии на сферу рекламы в целом. Модератор - Люси Виноград, лидер краудсорсинговой платформы BETTER, Social Responsibility Director dentsu Russia.

Что будет происходить с коммуникациями?

Развитие медиаплощадок - неотъемлемая часть индустриальной повестки Национального рекламного форума. Традиционно в цепочке "клиенты-агентства-медиа" последние были дистрибьюторами, продавая внимание своей аудитории, реже выступая в роли провайдера небольшого количества услуг. "Трансформация медиа: новые бизнес-модели и форматы взаимодействия" - сессия, где состоится обсуждение актуальных вопросов:

Как наилучшим образом использовать экспертизу медиа в создании и распространении контента?

Как добиться максимальной эффективности от трёхстороннего взаимодействия?

Как это может повлиять на бизнес-модели всех участников рекламного рынка?

Модератор - Игорь Тросников, заместитель генерального директора РБК.

Marketing journey: новые инструменты, форматы, идеи, смыслы

В рамках сессии участники и спикеры НРФ’5 пройдут маркетинговый путь с разными участниками рынка, чтобы обсудить новые инструменты и форматы взаимодействия с аудиторией.

Как создавать доверительные отношения с целевой аудиторией?

Что конкретно помогает строить лояльное комьюнити вокруг бренда?

Эксперты рынка предлагают поразмыслить над системным подходом к решению маркетинговых задач, а также найти точки интеграции маркетинга со смыслом в бренд-коммуникации. Контент сессии будет полезен специалистам, которые хотят делать эффективные коммуникационные кампании и маркетинговые проекты.

Модератор - Дмитрий Музыченко, директор по развитию и инновациям Effie Russia

Эксперты АКАР представят точки роста фарм-коммуникаций "в новой нормальности"

Опыт пандемии научил ответственно и внимательно относиться к вопросам здоровья. Как изменяются паттерны поведения людей? Какие решения способствуют росту эффективности коммуникаций фармацевтических компаний, учитывая эти изменения?

Фарм-коммуникация одна из самых чувствительных к изменениям аудитории. У отрасли много вопросов, которые требуют дискуссионных обсуждений. Сессия фарм-коммуникаций будет представлена двумя блоками:

Блок 1. Стратегия и коммуникация в пост-пандемию (модератор - Александр Оганджанян, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, Президент TWIGA CG)

Блок 2. Новые медийные возможности (модератор - Ирина Романова, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, исполнительный директор PHD Россия)

Корпоративная культура и мотивация в бесконтактном мире. Как поддерживать и на чем строить?

Человеческий капитал является основой рекламного рынка. В программу НРФ включен HR-саммит, который будет посвящен трансформации системы работы с персоналом и подходам к корпоративной культуре на фоне пандемии. Спикеры обсудят особенности работы с креативными командами и нелинейными задачами.

Как сохранить вовлечение, креативность, уровень внимания, остроту ума и другие мастхэвы рекламиста?

Удаленка - благо или бич рекламной индустрии?

Какая роль компаний в поддержании ментального здоровья?

Модератор HR-cаммита - Алена Разбирина, управляющий директор по стратегии и коммуникациям Media Direction Group

Форум состоится в пятый раз. Юбилейный год для НРФ является особенным: топовые спикеры, эксклюзивный контент, представители мировых брендов и вечерняя шоу-программа выводят мероприятие на новый уровень.

Все подробности на официальном сайте.

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, СберМаркетинг, КАРО 11 Октябрь, Hyper AdTech, Сеть АЗС "Газпромнефть", Яндекс.Бизнес, Segmento

Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD®

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Официальный партнер: Facebook

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)

Генеральный информационный партнер: Rambler & Co (18+)

Стратегический digital-партнер: Mail.ru Group

Стратегический партнер: Яндекс

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ (16+)

Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media (18+), Российская газета (16+), Lentainform (18+), Intercom Media (18+), Финансовая газета (16+)

Outdoor-партнеры: River Screen, компания "ЭФИР"

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж

Возрастная категория 16+