НРФ в деталях: трансформация отрасли и поиск новых инструментов

Москва, 25 августа. 23 и 24 сентября в Москве состоится ключевое событие в мире рекламы и бизнеса. Главная тема Форума (16+) - Бренды. Потребители. Коммуникации. Деловая программа включает обсуждение ключевых приоритетов рекламного рынка в специальных сессиях по отраслям.
Как меняются подходы брендов к построению бизнес-стратегий?
Рост интереса к теме устойчивого развития со стороны потребителей и рекламодателей обсудят в рамках сессии "Социальные коммуникации: тренды и стратегии лидеров". Гостей НРФ’5 ожидают:
- Презентация исследования о доле социальных коммуникаций в медиамиксе
- Данные исследования о реакции потребителей на социальную рекламу
В этом году на экспертной панели будет затронута тема влияния третьего сектора на развитие медиакоммуникационной отрасли. Сессия позволит узнать мнения брендов о новом законе о социальной рекламе и его влиянии на сферу рекламы в целом. Модератор - Люси Виноград, лидер краудсорсинговой платформы BETTER, Social Responsibility Director dentsu Russia.
Что будет происходить с коммуникациями?
Развитие медиаплощадок - неотъемлемая часть индустриальной повестки Национального рекламного форума. Традиционно в цепочке "клиенты-агентства-медиа" последние были дистрибьюторами, продавая внимание своей аудитории, реже выступая в роли провайдера небольшого количества услуг. "Трансформация медиа: новые бизнес-модели и форматы взаимодействия" - сессия, где состоится обсуждение актуальных вопросов:
- Как наилучшим образом использовать экспертизу медиа в создании и распространении контента?
- Как добиться максимальной эффективности от трёхстороннего взаимодействия?
- Как это может повлиять на бизнес-модели всех участников рекламного рынка?
Модератор - Игорь Тросников, заместитель генерального директора РБК.
Marketing journey: новые инструменты, форматы, идеи, смыслы
В рамках сессии участники и спикеры НРФ’5 пройдут маркетинговый путь с разными участниками рынка, чтобы обсудить новые инструменты и форматы взаимодействия с аудиторией.
- Как создавать доверительные отношения с целевой аудиторией?
- Что конкретно помогает строить лояльное комьюнити вокруг бренда?
Эксперты рынка предлагают поразмыслить над системным подходом к решению маркетинговых задач, а также найти точки интеграции маркетинга со смыслом в бренд-коммуникации. Контент сессии будет полезен специалистам, которые хотят делать эффективные коммуникационные кампании и маркетинговые проекты.
Модератор - Дмитрий Музыченко, директор по развитию и инновациям Effie Russia
Эксперты АКАР представят точки роста фарм-коммуникаций "в новой нормальности"
Опыт пандемии научил ответственно и внимательно относиться к вопросам здоровья. Как изменяются паттерны поведения людей? Какие решения способствуют росту эффективности коммуникаций фармацевтических компаний, учитывая эти изменения?
Фарм-коммуникация одна из самых чувствительных к изменениям аудитории. У отрасли много вопросов, которые требуют дискуссионных обсуждений. Сессия фарм-коммуникаций будет представлена двумя блоками:
- Блок 1. Стратегия и коммуникация в пост-пандемию (модератор - Александр Оганджанян, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, Президент TWIGA CG)
- Блок 2. Новые медийные возможности (модератор - Ирина Романова, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР, исполнительный директор PHD Россия)
Корпоративная культура и мотивация в бесконтактном мире. Как поддерживать и на чем строить?
Человеческий капитал является основой рекламного рынка. В программу НРФ включен HR-саммит, который будет посвящен трансформации системы работы с персоналом и подходам к корпоративной культуре на фоне пандемии. Спикеры обсудят особенности работы с креативными командами и нелинейными задачами.
- Как сохранить вовлечение, креативность, уровень внимания, остроту ума и другие мастхэвы рекламиста?
- Удаленка - благо или бич рекламной индустрии?
- Какая роль компаний в поддержании ментального здоровья?
Модератор HR-cаммита - Алена Разбирина, управляющий директор по стратегии и коммуникациям Media Direction Group
Форум состоится в пятый раз. Юбилейный год для НРФ является особенным: топовые спикеры, эксклюзивный контент, представители мировых брендов и вечерняя шоу-программа выводят мероприятие на новый уровень.
Все подробности на официальном сайте.
Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК
Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"
Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope
Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, СберМаркетинг, КАРО 11 Октябрь, Hyper AdTech, Сеть АЗС "Газпромнефть", Яндекс.Бизнес, Segmento
Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD®
Медиапартнеры:
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Официальный партнер: Facebook
Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)
Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)
Генеральный информационный партнер: Rambler & Co (18+)
Стратегический digital-партнер: Mail.ru Group
Стратегический партнер: Яндекс
Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ (16+)
Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media (18+), Российская газета (16+), Lentainform (18+), Intercom Media (18+), Финансовая газета (16+)
Outdoor-партнеры: River Screen, компания "ЭФИР"
Премиальное индор-телевидение: Novikov TV
Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж
Возрастная категория 16+