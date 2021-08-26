Промпредприятия Пермского края вернулись к допандемийным объемам производства продукции

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия Пермского края смогли нарастить объемы производства продукции и вернуться к допандемийным показателям. Индекс промышленного производства в регионе увеличился на 3,6%, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня предприятия Прикамья полностью восстановили объемы производства продукции после сложного 2020 года. При этом мы видим, что впервые драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Раньше это было не характерно для Пермского края – всегда лидировала добыча", — цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства региона, министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.

Он уточнил, что до конца текущего года местные власти сосредоточатся на мерах поддержки промышленного экспорта. В частности, планируется создать единый реестр мер, привлечь к экспортной деятельности новые компании, выстроить единую систему взаимодействия индустриальных партнеров пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование" с промышленниками края, продвигать продукцию местных предприятий, в том числе на рынках других регионов. "С этой целью делегация Пермского края проведет работу с потенциальными партнерами на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, Петербургском международном газовом форуме и других мероприятиях", – добавил Чибисов, слова которого приводит пресс-службе.

Работу промышленников и предпринимателей региона также оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в регионе удалось не только сохранить численность коллективов, но и увеличить средний размер зарплаты.

"Индекс промышленного производства в регионе показывает устойчивый рост – увеличился на 3,6%. Видим, что вы идете вперед, осваиваете новые технологии, вкладываете в собственное развитие, наращиваете объемы производства и повышаете качество продукции. Готовы содействовать всем вашим начинаниям и подключиться для получения как федеральных, так и региональных мер поддержки", – приводит пресс-служба слова Махонина.