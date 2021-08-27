ПСБ провел первую в России цифровую сделку по военной ипотеке

Москва, 27 августа. ПСБ первым среди российских банков запустил цифровую военную ипотеку. Первая онлайн-сделка на первичном рынке жилья состоялась в тестовом режиме в рамках соглашения, заключенного днем ранее между ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". С использованием цифрового сервиса была проведена ипотечная сделка по покупке квартиры в ЖК "Скандинавия" в Новой Москве у застройщика ГК "А101".

В рамках первой тестовой сделки все участники - банк, заемщик, "Росвоенипотека" и застройщик ГК "А101" - подписали документы онлайн с помощью электронной подписи. Обмен документами между сторонами производился дистанционно через защищенные каналы связи. Документы в тот же день были направлены на регистрацию в Росреестр через специальный цифровой сервис регистрации сделок SmartDeal. Вся процедура - от оформления кредитного договора по военной ипотеке до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке - проходит в цифровом формате и не требует личного присутствия клиента.

Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, в том числе проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к привычной городской инфраструктуре. Выбрать квартиру, связаться с застройщиком, оформить военную ипотеку можно дистанционно, без отрыва от службы.

Вице-президент - директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко отметил: "Сегодня цифровой формат военной ипотеки становится необходимостью - военнослужащий может получить ипотеку и приобрести жилье, оформив все этапы сделки - от подачи ипотечной заявки до регистрации имущественных прав в Росреестре - дистанционно. Простой и удобный цифровой сервис оптимизирует документооборот, сокращает затраты всех участников сделки и открывает широкие перспективы для развития военной ипотеки - рынок получает новый импульс с сервисом, позволяющим клиенту и застройщику быстро и безопасно совершать сделки полностью онлайн, даже если они находятся в разных городах".

Коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим подчеркнула: "Мы рады участию в первой в России онлайн-сделке по покупке жилья с привлечением военной ипотеки. Представляется, что такой формат будет востребован у военных и повысит объемы выдачи по таким программам. Это обусловлено удобством электронных сервисов, возможностью быстро ознакомиться с проектом и провести сделку, сделав это из любой точки страны. Указанные факторы особенно важны для тех, кто хочет купить квартиру в другом регионе или чья работа предполагает частые перемещения по стране".

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.