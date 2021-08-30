По итогам первого полугодия УГМК перевыполнила план программы трансформации на 25%

ТАСС, 30 августа. В УГМК подвели итоги программы трансформации за первое полугодие 2021 года. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, план перевыполнен на 25% - 10 предприятий компании совместными усилиями принесли экономический эффект 6,9 млрд рублей при ожидаемых 5,5 млрд.

"Добиться такого результата удалось благодаря слаженной работе команд на производственных площадках, а также реализации дополнительных проектов, которые не были включены в первоначальный план, но появились по инициативе руководителей предприятий. Всего коллективы предприятий, где идут операционные улучшения, разработали и реализовали около 600 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что с помощью инструментов Бизнес-системы УГМК - "Фабрики идей" и "Доски решения проблем" - сотрудники внесли более 13 тыс. полезных предложений, улучшивших различные рабочие процессы, а также решили более 3 тыс. проблем, которые мешали эффективно выполнять должностные обязанности.

Свой вклад в общий экономический результат в первом полугодии внесли "Кузбассразрезуголь" (филиалы Бачатский, Калтанский, Краснобродский и Талдинский), "Холдинг Кабельный Альянс" ("Электрокабель "Кольчугинский завод"), "Уралэлектромедь", Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Среднеуральский медеплавильный завод, "Башкирская медь", "Сибирь-Полиметаллы", Челябинский цинковый завод и "Nova Цинк".

"Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили дополнительные премии. Как и ранее, пять процентов от суммы достигнутого экономического эффекта возвращается на премирование персонала. Размер премиального фонда составил 397 млн рублей, премированы около 18 тыс. работников", - добавили в УГМК.

Во II квартале одну из самых внушительных с точки зрения экономического эффекта инициатив - 73 млн рублей - реализовали на "Уралэлектромеди", где сумели снизить количество внеплановых ремонтов. Для этого специалисты управления по содержанию основных фондов внедрили систему экономически обоснованного планирования ремонтов. Теперь все имеющиеся на предприятии механизмы, узлы и агрегаты учтены в специальной компьютерной программе с указанием срока их эксплуатации. Эта же программа в режиме реального времени позволяет отследить срок и объем планируемых работ, а также собирать данные для анализа надежности оборудования. Инициатива позволила сократить затраты на ремонт оборудования на пять процентов.

В компании напомнили, что программа операционной трансформации УГМК стартовала в конце 2019 года и на сегодня охватила уже 17 производственных площадок. В 2022 году к программе присоединятся еще как минимум семь предприятий компании.

За прошедший год инициативы, разработанные в рамках программы трансформации УГМК, принесли 3,8 млрд рублей экономического эффекта. В 2021 году ожидаемый экономический эффект должен составить более 12 млрд рублей.

"Одна из целей корпоративной Стратегии УГМК - к 2025 году увеличить доходность компании на 60% по сравнению с 2020 годом. Достичь этой цели помогает ключевая стратегическая инициатива - программа операционной трансформации. Если на первых этапах программы ценные идеи в основном исходили от подразделений развития на предприятиях, то сейчас все больше авторов - это коллеги-производственники. Причем не только руководители, но и рабочие. Во многом этому способствует развитие Бизнес-системы УГМК, которая дает возможность каждому сотруднику усовершенствовать любой рабочий процесс и получить за это дополнительное вознаграждение", - рассказал директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.