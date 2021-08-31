IV Международный рыбопромышленный форум пройдет в Санкт-Петербурге 8-10 сентября

Москва, 31 августа. В Санкт-Петербурге, в КВЦ "Экспофорум", 8-10 сентября состоятся IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021) (18+), участники которого обсудят пути развития отрасли в условиях пандемии.

Крупнейшее отраслевое событие охватит все сферы рыбной отрасли: от вылова и переработки морепродуктов до доставки уловов конечному потребителю, а также судостроение и ремонт, финансовые и страховые услуги и научное сопровождение.

Его организатор – Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Минсельхоза России, оператор – выставочная компания Expo Solutions Group.

В мероприятии примут участие руководители профильных российских и зарубежных ведомств, профессиональных ассоциаций, научных, образовательных и экспертных организаций, в том числе в составе делегаций Южной Кореи, Норвегии, Исландии, Фарерских островов, Турции, Гвинеи, Маврикия, Гвинея-Бисау и других государств, а также главы российских регионов и представители бизнес-сообщества.

Деловая программа включает в себя пленарную сессию "Влияние пандемии: новые вызовы для рыбохозяйственного комплекса", круглые столы "Станет ли "поколение z" ловить рыбу? проблемы образования и науки", "Рыба есть: кто будет есть?", конференцию "Аквакультура – драйвер мирового производства рыбной продукции" и ряд других сессий по вопросам перевозок и хранения рыбы, международного сотрудничества и развития экспорта, а также секции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Предпринятые на всех уровнях меры по предотвращению распространения короновирусной инфекции позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий. В то же время происходящие глобальные перемены требуют не только новых подходов в краткосрочной перспективе, но и, возможно, переосмысления стратегий развития, – отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – Поэтому на площадке уже традиционного мероприятия планируем обсудить, как обеспечить прослеживаемость и качественное хранение по всей цепочке поставок, как продвигать продукцию на разных рынках и в какие технологии инвестировать".

Разделы экспозиции будут посвящены вылову и переработке, аквакультуре, судостроению и ремонту, спецоборудованию, специализированным услугам и сбыту продукции. В выставке примут участие более 400 компаний, в том числе из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Китая, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чили, Швеции и Японии.

Свои стенды представят также российские регионы: Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Ростовская области, Республика Карелия, Республика Крым, Краснодарский край, Камчатский край, Москва, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Одним из уникальных мероприятий выставки является "Ритейл-центр", в расписании которого запланировано более 700 раундов переговоров о поставках рыбы между представителями ритейла и рыбопромышленниками. В работе "Ритейл-центра" примут участие представители 27 торговых федеральных и региональных сетей и ведущих интернет-магазинов.

На территории мероприятия будет действовать усиленный режим безопасности, введен ряд мер, нацеленных на предотвращение распространения COVID-19. Доступ для всех участников будет возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (с забором материала не ранее чем за 72 часа до прохода на мероприятие) или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.