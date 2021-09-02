В СберБанк Онлайн появились справки от государства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн (0+) теперь могут заказывать и получать выписки из электронной трудовой книжки, об остатке материнского капитала, 2-НФДЛ и о статусе предпенсионера.

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Воспользоваться новыми возможностями СберБанк Онлайн можно в разделе "Сервисы" (подраздел "Госуслуги") или найдя их по ключевому слову в поисковой строке. В ближайших планах - расширить количество доступных в приложении справок и запустить еще несколько государственных услуг, в том числе выход на пенсию и обжалование штрафов ГИБДД.

Тесно работая с различными государственными ведомствами, мы создаем удобные комплексные сервисы для миллионов россиян. Наша задача - перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн, сделать интуитивно понятный интерфейс и тем самым высвободить время людей для более приятных дел. Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов - граждан России - не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг: клиентский путь в обоих случаях должен быть моментальным, безопасным и бесшовным. И, разумеется, цифровым - доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным - прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .