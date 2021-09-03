Дальневосточники вложили 835 млн рублей в накопительное страхование жизни в Сбере

ТАСС, 3 сентября. В 2021 году жители Дальнего Востока направили 835 млн рублей в программы накопительного страхования жизни (НСЖ) дочерней компании Сбербанка СберСтрахование жизни, отметил в ходе Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Почти половина дальневосточных накопителей (44%) — моложе 45 лет, однако некоторыми программами чаще пользуется старшее поколение. Сберегатели Дальнего Востока моложе, чем в среднем по стране. При этом средняя сумма, которую жители Дальнего Востока хотят отложить на будущее при помощи НСЖ, выросла в этом году до 900 тыс. рублей.

Самый большой объём взносов в накопительное страхование жизни в 2021 году произвели жители Хабаровского края (20% от общего объёма вложений), Приморского края (19%), Республики Саха (Якутия) (14%).

Самой популярной в 2021 году оказалась программа НСЖ "Семейный актив": на неё пришёлся 61% от общего объёма вложений. Полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем и передать капитал детям к определённому возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора. Эту программу чаще выбирают женщины — в 51% случаев. 43% держателей полисов моложе 45 лет. В 2021 году число людей старше 55 лет, формирующих сбережения при помощи программы, выросло вдвое.

В 2021 году 12% вложений жителей Дальнего Востока в накопительное страхование жизни пришлось на детскую программу "Билет в будущее". Выбор в пользу такого полиса сделал каждый пятый заключивший договор НСЖ в Сбере. Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, пользоваться страховой защитой взрослому и ребёнку, а также использовать сервис по подбору детских образовательных услуг. В 87% случаев программу выбирают женщины. 40% "билетов" с начала года оформили молодые родители до 35 лет, 43% пришлось на мам и пап в возрасте 36–45 лет.

71 млн рублей жители Дальнего Востока с начала года направили в программу НСЖ "Как зарплата". С помощью такого полиса можно создать денежный резерв, а затем получать ежемесячные рентные выплаты (пожизненные или в течение зафиксированного в договоре срока). При наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплату или полный возврат страховых взносов. Как и в 2020 году, чаще всего (76% от общего количества договоров) копят с этой программой клиенты старше 56 лет. В 63% случаев этот полис для накоплений выбирают женщины.

Сформировать финансовый резерв на различные цели позволяют все программы накопительного страхования жизни от СберСтрахование жизни. Клиенты страховой компании копят на оплату образования, передачу капитала, крупные покупки, пенсию. Как правило, при помощи НСЖ люди формируют накопления в течение 6–10 лет, каждый пятый делает выбор в пользу более долгосрочных стратегий — от 16 лет.

В 2021 году жители Дальнего Востока продолжают вкладывать средства в альтернативные инструменты для формирования сбережений, в том числе в накопительное страхование жизни. Среди преимуществ НСЖ — юридическая защита капитала, возможность получить налоговый вычет и откладывать по чуть-чуть — взносами от 1400 рублей. Цели накоплений могут быть различными — передача финансовой подушки по наследству, защита капитала, пенсия, оплата обучения ребёнка и др. В 2021 году на 100 тыс. выросла средняя сумма, которую дальневосточные клиенты, оформившие НСЖ, планируют накопить, — до 900 тыс. рублей.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.

ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX ("Эксперт РА") — ruAAA.

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