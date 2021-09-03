Стартовал новый сезон Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE

ТАСС, 3 сентября. В этом году РАНХиГС запускает юбилейный десятый сезон Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE (16+). Цель проекта - поддержка студенческих идей, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества. К участию допускаются команды студентов и аспирантов из 10 и более человек в возрасте от 17 до 25 лет.

RAISE - это образовательная программа с конкурсной составляющей, нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров. В рамках акселератора студенты под руководством кураторов из академической среды и при поддержке представителей НКО, бизнеса и властей реализуют социальные проекты, призванные повысить качество жизни в регионах России.

Для участия в новом сезоне акселератора необходимо зарегистрироваться по ссылке до 10 сентября.

Победители программы традиционно получают возможность принять участие в образовательной стажировке. Так, лидеры прошлого сезона изучили опыт организации объектов социального предпринимательства в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

"Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE уже десятый год является одним из флагманских проектов РАНХиГС. Участие в нем открывает много дополнительных возможностей для самореализации студентов, позволяет им разрабатывать и запускать социально ориентированные проекты, а также в проектной форме развивать предпринимательские компетенции. Участников Акселератора по праву можно назвать лидерами социальных изменений - как на уровне своего региона, так и на уровне страны и всего мира", - подчеркнула директор Центра общеакадемических образовательных инициатив РАНХиГС, руководитель Акселератора RAISE Инна Газиева.

РАНХиГС реализует программу RAISE с 2012 года, а с 2019 программа поддерживается АСИ и входит в инициативу агентства "100 лидеров развития новых подходов в образовании". За все конкурсные сезоны акселератора его участниками стали более 7 тыс. студентов из более чем 85 вузов из всех регионов страны. Уже реализовано более 430 проектов, благополучателями которых стали более 70 тыс. человек.

Партнерами RAISE традиционно являются Министерство науки и высшего образования РФ, ЦБ РФ, ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, Корпорация ЕВРАЗ, Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" и другие.

"Наша корпорация уже не первый год выступает партнером Акселератора. Мы, как и наши коллеги, каждый новый сезон учимся у ребят их молодежному задору и бесстрашию в предложении нестандартных решений рутинных проблем. И в этом сезоне мы будем рады продолжить наше взаимодействие и уже готовимся к презентации специальной номинации для команд, которые рискнут попробовать свои силы в разработке и реализации проектов социального воздействия", - отметил Денис Боков, управляющий директор Блока агента Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ.

"Одним из наиболее значимых социальных эффектов Акселератора RAISE является огромное вовлечение ребят в решение вопросов повышения качества жизни населения, - добавила Юлия Ханьжина, заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив". - В новом сезоне участники смогут предложить свои проектные идеи по нескольким предметным темам, которые находят отклик в приоритетах Агентства. Создавая команду, ребята становятся частью не просто образовательного проекта, а целой экосистемы, закладывающей основы правильного понимания принципов устойчивости мира. RAISE и каждый его участник воплощает своей деятельностью миссию "Агентства стратегических инициатив". Страну меняют люди!"