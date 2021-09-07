Итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам подвели на ММСК

ТАСС, 7 сентября. Итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам подведены на Медногорском медно-серном комбинате (ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК) в Оренбургской области. Комиссия распорядилась более 90 млн рублей, выделенных предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, сообщили во вторник в пресс-службе УГМК.

"На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам, которая совместно с профсоюзом была создана в мае текущего года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда. В ее состав вошли 16 опытных и уважаемых работников предприятия из семи главных и вспомогательных цехов комбината. За истекший период на рассмотрение комиссии поступило 82 вопроса, 61 из них решен положительно. <…> Общая сумма затрат, направленная предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, составит более 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, например, за этот период возросло с 40 млн рублей до 70 млн рублей финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, на 10% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия. Также средства были направлены на приобретение бытовой техники - холодильники, кондиционеры, кулеры и многое другое.

"Совместная комиссия полностью оправдала необходимость своего создания. Нам удалось не только максимально быстро реагировать на каждое обращение, но и оперативно решать поставленные вопросы по ремонту технологического оборудования, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, улучшению условий труда и ремонта бытовых помещений и другое. Мы согласовали доплаты за работу в аномально жарких месяцах, ввели в действие актуализированное положение об оплате труда металлургов. Обращаю внимание, что комиссия продолжает свою работу. Призываю всех, кто заинтересован в поступательном развитии градообразующего предприятия использовать такую форму взаимодействия, доказавшую свою эффективность", - отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Отмечается, что среди актуальных вопросов работы комиссии был ход ремонтно-восстановительных работ в медеплавильном цехе, где выполнены ремонты двух шахтных печей с установкой новых флюсовых бункеров, осуществлены плановые ремонты плавильного агрегата "Победа" и конвертера №3 и другие работы. Общие затраты на ремонтные работы в период с мая по август составили около 128 млн рублей.

"Работа комиссии была открытой, гласной и прозрачной. Мы фиксировали все обращения, которые поступали к нам в ходе встреч членов комиссии в трудовых коллективах, а также через руководителей подразделений и профсоюзный актив. В цехах и отделах заметен позитивный сдвиг в оценке деятельности комиссии и руководства предприятия по результатам обратной связи с работниками. Немалая заслуга в этом отводится возобновленным культурным и спортивным мероприятиям, которые служат сплочению коллектива", - передает пресс-служба слова председателя профсоюзной организации ММСК Марселя Солодкого.

Проекты комбината

"В содержательную часть информационного взаимодействия руководства комбината с работниками ММСК <…> добавились регулярные встречи с главой города, где обсуждаются текущие вопросы движения общественного транспорта, ремонта дорог, работы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. За прошедшее лето в рамках этой работы отремонтирован участок автомобильной дороги рядом с комбинатом, благоустроены 11 дворовых площадок, 4 автобусных павильона и другое. Медногорский МСК участвует в большинстве этих проектов и при поддержке Уральской горно-металлургической компании последовательно реализует политику по созданию комфортный городской среды проживания для своих работников и жителей города Медногорска", - также подчеркнули в пресс-службе.

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевыйг купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).