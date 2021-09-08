Аналитическую команду ВТБ Капитал признали лучшей в России

ТАСС, 8 сентября. Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков.

В частности, аналитическая команда инвестбанка стала первой по региону EMEA в категориях "Аналитика российского рынка", "Металлургический и горнодобывающий сектор России" и "Акции малой и средней капитализации России". В отраслях "Нефть и газ России" и "Телекоммуникации и медиа России" аналитики ВТБ Капитал заняли второе место.

В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли Дмитрий Глушаков ("Металлургический и горнодобывающий сектор России"), Дмитрий Лукашов ("Нефть и газ России") и Елена Сахнова ("Акции малой и средней капитализации России"), вторые места - Владимир Скляр ("Энергетика EMEA") и Иван Ким ("Телекоммуникации и медиа России"), третьи места - Михаил Шлемов ("Банки и финансовый сектор России") и Владимир Скляр ("Акции малой и средней капитализации России").

"Из года в год мы подтверждаем свое лидерство в России среди инвестиционных банков. Аналитическая команда ВТБ Капитал - это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более 3 тыс. обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации - наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки", - сказал Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал.

В тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом - отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.