Клиенты "Восточного" смогут погасить задолженность по кредиткам в беспроцентную рассрочку

ТАСС, 9 сентября. 11 октября дебетовые и кредитные карты банка "Восточный" перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карты "Халва". Задолженность, которая сформируется на дату перехода, можно будет погасить в беспроцентную рассрочку за восемь месяцев. Например, задолженность клиента составляет 80 тыс. рублей – клиенту необходимо будет вносить по 10 тыс. рублей ежемесячно в течение восьми месяцев без просрочек во избежание переплаты.

Совкомбанк предлагает всем держателям карт "Восточного" условия по карте рассрочки "Халва": беспроцентную рассрочку на любые покупки в 239 тыс. магазинах-партнерах, начисление кешбэка за покупки собственными средствами и в рассрочку, выплату процентов на остаток средств по карте.

При этом клиентам "Восточного" не нужно менять свою карту – ее номер, CVV и дизайн останутся прежними. Изменятся только банковские реквизиты карты, узнать которые можно будет в приложении "Халва-Совкомбанк" после 11 октября.

"Мы рады предложить клиентам "Восточного" специальные условия по гашению текущей задолженности по их кредитным картам на условиях беспроцентной рассрочки равными долями в течение восьми месяцев. Наша цель – показать держателям кредитных карт все преимущества беспроцентной рассрочки перед кредитками: отсутствие переплат, прогнозируемые комфортные платежи, возможность эффективно планировать свои траты. Сервисы рассрочки становятся всё более популярны во всем мире, и мы уверены, что эта модель использования лимита будет постепенно вытеснять модель кредитных карт", - комментирует Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка.

О банке

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн рублей по МСФО). В банке работает 24,5 тыс. сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 млн клиентов: 11,1 млн заемщиков, 0,6 млн вкладчиков и 0,2 млн юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ", прогноз "позитивный", Moody’s - "Вa1", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" - "ruАA", прогноз "позитивный", "НКР" - "AA-", прогноз "стабильный".