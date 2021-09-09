XVII Евразийский Медиа Форум пройдет в формате онлайн

ТАСС, 9 сентября. С 15 по 17 сентября 2021 года состоится XVII Евразийский Медиа Форум (18+), который вновь объединит представителей ведущих мировых и казахстанских СМИ, экспертов международного уровня, политиков, ученых, общественных и культурных деятелей.

После годового перерыва форум возвращается к зрителям в формате онлайн.

Генеральный директор ЕАМФ Алмагуль Ахметжанова: "За последние два года стало очевидным, что умение объединяться, обсуждать сложные темы и вместе пытаться найти выход является чрезвычайной необходимостью для человечества. К тому же сегодня, как никогда сильно ощущается, насколько быстро сменяются тренды, а информация устаревает через пять минут после прочтения. Предстоящий форум призван осветить вопросы, волнующие мировое сообщество, значение которых особенно возросло во время пандемии, разобраться с тем, что из этого требует особого внимания, и конечно, понять, что делать дальше. Мы собрали в одном месте темы, которые касаются разных сфер жизни, но одинаково влияют на жизни каждого из нас. Особую благодарность мы выражаем нашим партнерам, благодаря которым проведение форума стало возможным".

Программа Евразийского Медиа Форума состоит из трех дней. Первый день будет посвящен практическим мастер-классам от ведущих мировых экспертов. Также в рамках первого дня форума пройдет традиционный круглый стол, в этом году посвященный теме "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности".

Темы второго и третьего дня форума охватят такие сферы, как мировая политика и экономика, медиа, экология, образование и футурология. Признанные международные и казахстанские эксперты обсудят влияние пандемии на глобальные процессы и человеческие взаимоотношения, тенденции, сложившиеся в сфере медиа и технологий, проблему переизбытка недостоверной информации, новую экологическую повестку, а также возможную картину мира будущего.

Во второй день участников ждут четыре сессии, включающие:

"Сессию, посвященную 30-летию Независимости Казахстана";

"Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования";

"Много информации - мало правды";

А также "Зеленая стратегия. Еще один последний шанс".

Третий день ознаменуется обсуждением важных вопросов в рамках четырех сессий:

"Эпоха раздражения. Кто правит миром?";

"Медиа и технологии. Тренды 2021";

"Будущее рынка труда и образования";

"Мир наступившего будущего", заключительной сессии предстоящего форума.

На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях.

ТАСС - информационный партнер XVII Евразийского Медиа Форума.