Подвели спортивные итоги Восточного экономического форума

ТАСС, 9 сентября. Восточный экономический форум (6+), прошедший во Владивостоке, был насыщен спортивными событиями.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, поблагодарил руководство и всех жителей Японии, а также оргкомитет Токио-2020 за успешное проведение Олимпийских игр. Слова главы государства прозвучали в зале, где в июле борцы готовились к Олимпиаде. Золотая медаль Токио-2020 борца Мусы Евлоева стала одним из экспонатов павильона Министерства спорта, который впервые был представлен на ВЭФ при поддержке Фонда Росконгресс.

Активное участие в работе павильона Министерства спорта приняли победители Паралимпийских игр в Токио - фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров. Одним из главных событий в нем стал телемост Владивосток - Токио. "Низкий поклон вам, огромная благодарность за ваши победы. Вы демонстрируете героизм в спорте и жизни. Здесь, в России, в каждом уголке стараемся выразить поддержку вам. Мы еще раз показали, как вместе можем побеждать. Уверен, через короткое время наш флаг и гимн будут реять и звучать на всех спортивных аренах", - обратился Министр спорта Олег Матыцин к российским паралимпийцам.

Спортивная география ВЭФ-2021 составила 10 стран. Юниорские сборные России и мира по дзюдо встретились на турнире имени Дзигоро Кано, проходящем под патронатом Президента России. Сборную мира сформировали победители и призеры первенства мира среди юниоров 2019 года из Германии, Турции, Нидерландов, Венгрии, Франции и Таджикистана. После шести основных поединков матча счет был 3:3. В "голден-скор" Дарья Владимирова принесла победу сборной России, взяв реванш у француженки Тахины Дюран за поражение на первенстве мира. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева. В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Олег Матыцин и глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

Двукратные чемпионы мира по керлингу Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии выиграли этап Мирового тура, который во второй раз прошел в рамках спортивной программы ВЭФ. В турнире также приняли участие керлингисты из России, Казахстана, Польши и Швейцарии. Накануне турнира был дан старт строительству ледового центра для сборной России по керлингу во Владивостоке. "Капсула объекта была заложена на ВЭФ-2019. За время пандемии проект был одобрен госэкспертизой, получена вся разрешительная документация. Сейчас активно ведутся земляные работы. Рассчитываем, что через 15 месяцев ледовый дворец будет построен. Это будет один из сильнейших тренировочных центров керлинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который также сможет принимать крупнейшие турниры", - рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Чемпионаты России по серфингу в неолимпийских, но очень зрелищных дисциплинах "доска с веслом" и "длинная доска" были интегрированы в программу ВЭФ-2021 при поддержке "РК-Спорт" - спортивной платформы Фонда Росконгресс. "У российского Дальнего Востока большой потенциал для развития серфинга. Практически каждый наш серфер побывал на Камчатке, Курилах, в Приморье. Мы здесь катаемся на тех же тихоокеанских волнах, которые приходят на Гавайи. В этих регионах функционируют серф-школы, с которыми мы сотрудничаем. Сборным России нужен здесь свой центр подготовки. При этом серфинг может стать популярным направлением для туризма, в том числе въездного", - рассказал президент Федерации серфинга России Андрей Кнаус.

Водные просторы покоряли на ВЭФ-2021 не только на доске. Рок-н-ролл под парусами - так можно назвать регату Roscongress Cup в классе плату-25, прошедшую на яхтах, названных в честь легендарных групп. Соревнования в акватории Амурского залива выиграл экипаж на яхте Depeche Mode во главе с капитаном Валерием Диченко из клуба "Семь Футов". В тройку призеров также вошли команды на яхтах "Мумий Тролль" и "Бригада С". Награды победителям и призерам вручил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Участники Форума также проявили себя на спортивных аренах. Турнир по керлингу выиграла команда Фонда Росконгресс и администрации Владивостока. В турнире, прошедшем при поддержке Федерации керлинга России, приняли участие команды "Норникеля" во главе с вице-президентом компании Дмитрием Пристансковым, Национального конгресс-бюро и Государственного музея спорта.

В товарищеском матче по баскетболу Skolkovo Eastern Game сыграли Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы ФАС Петр Иванов, генеральный директор "Российский экологический оператор" Денис Буцаев и другие участники ВЭФ-2021. Cреди участников футбольного матча Skolkovo Eastern Game отметим ультрамарафонца Дмитрия Якухного. В период самоизоляции он не смог попасть на 250-километровый марафон по Сахаре и вместо этого пробежал 100 км за 10 часов вокруг кровати.

Накануне ВЭФ в Москве прошел гала-матч по хоккею с участием заместителя Министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных, легенд хоккея Сергея Светлова и Алексея Яшина, генерального директора Vostok Resorts Дмитрия Анфиногенова и президента компании "Ротекс" Евгения Ромаскевича. Генеральным партнером клубной спортивной программы ВЭФ выступила группа компаний MANTERA. Спортивные мероприятия для участников ВЭФ прошли при поддержке Roscongress Sport Club, реализующего круглогодичную программу для успешных людей, неравнодушных к спорту.

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