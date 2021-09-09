Медногорские металлурги - лидеры экономики Оренбуржья

ТАСС, 9 сентября. Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) удостоен двух высоких наград в региональном конкурсе "Лидер экономики" Оренбургской области.

Отметим, что областной конкурс "Лидер экономики" проводится в 21-й раз. С каждым годом интерес к нему со стороны бизнес-сообщества растет. Так, число претендентов на награды конкурса в этом году составило порядка 900. В их числе уже не первый год свои позиции подтверждает Медногорский медно-серный комбинат, где за последние пять лет производство основной продукции выросло с 40283 до 55617 т за один календарный год. По итогам работы за 2020 год комбинат уплатил рекордную сумму налогов в бюджеты всех уровней в размере 1,4 млрд рублей (184% к уровню 2019 года).

"За годы действия конкурса сформировался золотой фонд "Лидеров экономики". Это предприятия, которые из года в год улучшают результаты своей работы и неизменно остаются в лидерах. Ориентир нашей совместной с бизнесом работы - достижение национальных целей развития. Важнейшие из них - рост производительности труда, заработной платы работников, сохранение жизни и здоровья людей", - сказал на церемонии награждения губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Добавим, что обладателем золотого знака "Лидер экономики" для организаций с численностью более 1,5 тыс. человек, помимо Медногорского МСК, стало еще одно предприятие Уральской горно-металлургической компании - Гайский горно-обогатительный комбинат, основной поставщик медного концентрата на ММСК.

"Наши успехи в производственной деятельности - это результат отлаженного взаимодействия с партнерами по УГМК, в том числе и с Гайским ГОКом, свидетельство устойчивой работы коллектива комбината, инвестиций в модернизацию действующего производства, строительства новых объектов, приобретение современного высокотехнологичного оборудования и техники", - подчеркнул генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Вторая награда ММСК - победитель в номинации "Лидер энергоэффективности". На медно-серном комбинате с 2018 года внедрена и успешно действует система энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001, что отражается на эффективной производственной деятельности металлургического предприятия. Так, по итогам работы ММСК за 2020 год, в рамках Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности было выполнено девять мероприятий с фактической экономией в 23 млн рублей.

Медногорский МСК как градообразующее предприятие при активной поддержке УГМК вкладывает средства не только в развитие промышленных мощностей. Финансовые средства направляются на развитие материально-технической базы городских учреждений спорта, образования, культуры, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры. Среди крупных социальных объектов последних лет - капитальный ремонт поликлиники, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, капитальный ремонт школы искусств. На очереди строительства крытого плавательного бассейна. Эти вложения нашли свое отражение и признание еще в одной награде, врученной Губернатором области главе Медногорска Андрею Нижегородову в номинации "Лучшее муниципальное образование". Участвуя в инвестиционной программе развития территории своей дислокации комбинат создает не только настоящее города Медногорска, но и определяет его будущее.

Отметим, что помимо ММСК в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО "Оренбургский радиатор" (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, и ПАО "Гайский ГОК" (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.