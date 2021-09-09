Электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона подготовят к зиме до 1 октября

ТАСС, 9 сентября. "Россети Тюмень" подготовят к зиме электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона до 1 октября, сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью компании по итогам совещания, которое провел в Сургуте министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Участие в федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики УрФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов приняли заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров и генеральный директор АО "Россети Тюмень" Олег Петров, отметили в управлении.

"Андрей Майоров доложил о мероприятиях ремонтной программы Группы "Россети" в Уральском федеральном округе. "Россети" отремонтируют более 6 400 км ЛЭП на Урале в рамках подготовки к зиме. Также планируются ремонт свыше 2 600 единиц подстанционного оборудования, расчистка от растительности более 21,8 тыс. га трасс ЛЭП. Общий объем финансирования составляет 9,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО "Россети Тюмень" отремонтируют более 2,2 тыс. км линий электропередачи, расчистят от растительности более 5,8 тыс. га трасс ЛЭП, отремонтируют 640 единиц подстанционного оборудования. Объем финансирования технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменском макрорегионе составляет 3,73 млрд рублей, уточнили в компании.

"По словам Андрея Майорова, выполнение программы технического обслуживания и ремонта идет без отставания от графика, основные мероприятия будут завершены до 1 октября. Объем работ по ключевым номенклатурным позициям увеличен или сохранен в сравнении с прошлым годом", - отметили в управлении по связям с общественностью. Аварийный запас сформирован полностью. Обеспечена готовность 823 бригад для аварийно-восстановительных работ (более 4,2 тыс. человек и свыше 2,3 тыс. единиц спецтехники), 433 резервных источников питания совокупной мощностью 33,4 МВт.

Кроме того, Группа "Россети" реализует проекты, нацеленные на увеличение надежности, в рамках инвестиционной программы. До конца 2021 года будет завершен первый этап реконструкции подстанции 35 кВ "Нива" и реконструкция подстанции 110 кВ "Горный Щит", которые участвуют в электроснабжении Екатеринбурга и близлежащих поселков. Также будет расширена подстанция 110 кВ "Батово", которая входит в схему электроснабжения одного из приоритетных объектов "Роснефти" – Эргинского кластера месторождений с начальными запасами 259 млн т нефти.

На территории УрФО работают три компании Группы – "Россети Тюмень", "Россети Урал" и "Россети ФСК ЕЭС".

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.