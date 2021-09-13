ТАСС, 13 сентября. ММК представляет свою продукцию на крупнейшем выставочном форуме Ближнего Востока – накануне в Дубае (ОАЭ) открылась международная выставка строительных технологий, оборудования, материалов "The Big 5 Show", сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В сообщении комбината сказано, что The Big 5 – это крупнейшее мероприятие в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка будет проходить с 12 по 16 сентября. В последние годы Магнитка – регулярный участник этого мероприятия, что объясняется значимостью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината. "В 2020 году отгрузка металлопродукции ПАО "ММК" в страны Ближнего Востока составила 535 тыс. тонн – почти треть экспорта комбината в дальнее зарубежье. На стенде ПАО "ММК" посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции сделан на продукции для строительной отрасли – горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями. Будет также представлена и линейка высокопрочных и износостойких сталей, производимых и реализуемых ММК под брендом MAGSTRONG", - сообщили в управлении.

Выставка "The Big 5 Show" проводится с 1982 года ежегодно при поддержке ТПП (Дубай), ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Здесь представлены национальные экспозиции крупнейших государств-экспортеров Востока и Запада, а также стенды наиболее значимых региональных фирм-застройщиков, подрядчиков, импортеров и распространителей. Почти 40 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего Востока и Северной Африки. В прошлом году из-за пандемии коронавируса выставка не проводилась. В предыдущем мероприятии в 2019 году приняли участие более 2 500 экспонентов из 66 стран мира, выставку посетили свыше 68 тыс. местных и международных специалистов по строительству из 134 стран. В этом году организаторы, несмотря на антиковидные ограничения, также ожидают более 1 200 участников из 50 стран, которые представят свои экспозиции в 20 павильонах.