Начался новый сезон международной игры "Школа Рыбаков Фонда"

ТАСС, 13 сентября. "Школа Рыбаков Фонда" (0+) - это первая в мире обучающая игра по созданию школьных сообществ, отмеченная международной премией Stevie Awards. В игре могут принять участие не только школы, но и любые образовательные учреждения. Для участия нужно собрать команду детей и взрослых и выполнять увлекательные задания чат-бота. В команде есть шесть обязательных ролей: ученик, педагог, представитель администрации, представитель семьи ученика, выпускник и партнер школы.

Игра продлится с сентября 2021 года по апрель 2022-го. Она включает девять марафонов, помогающих решить конкретную задачу образовательного учреждения. Все задания помогут реализовать план воспитательной работы в соответствии с новыми требованиями федерального закона и Минпросвещения. А еще игроки получат доступ к цифровому инструменту диагностики сообщества, чтобы измерить свой прогресс. Это разработка Рыбаков Фонда и Института образования НИУ ВШЭ. Также участникам будет доступен симулятор по комьюнити-менеджменту от Рыбаков Фонда.

Главный приз может получить каждая команда - это сильное сообщество, созданное самими участниками. Среди команд, которые наберут больше всего кристаллов, будут разыграны три гран-при в 1 млн рублей каждый. Также участников ждут призы и в индивидуальных номинациях: гранты в 100 тыс. рублей, айфоны, призы от партнеров, встреча с предпринимателем Игорем Рыбаковым, а также специальные призы за прохождение каждого марафона.

Вице-президент Рыбаков Фонда Андрей Галиев сообщил: "Идея сообщества крайне важна для нас, в том числе и потому, что сообщество состоит из личностей: оно дает каждому возможность проявить себя, в комфортных условиях понять свои сильные и, возможно, пока слабые стороны, компенсировать эти дефициты. В ходе игры начинают конструктивно взаимодействовать даже те, кто зачастую видят себя по разные стороны баррикад: родители и педагоги, ученики и администрация. Сообщество становится моделью мира, в которой люди учатся договариваться. Во время игры участники развивают гибкие навыки, работают в команде, учатся искать спонсоров и партнеров, вести школьные соцсети, организовывать фандрайзинг, проводить запоминающиеся мероприятия. Тот опыт, который они получают в игре, точно пригодится им в жизни. Наша игра не заканчивается вручением призов: полученные навыки позволяют ее участникам развиваться и развивать свои сообщества за ее пределами".

Финал игры состоится 29 апреля 2022 года. Первый марафон, посвященный принципам командной работы стартовал 13 сентября. Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке.

ТАСС - официальный информационный партнер международной игры "Школа Рыбаков Фонда".