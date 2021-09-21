Реконструированный при поддержке ПСБ нижегородский музей принял первую выставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Первая выставка открылась в понедельник в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после масштабной реконструкции музея, проведенной при поддержке ПСБ. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"В Нижегородском государственном художественном музее после реновации открылась новая выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции". Это первая выставка НГМХ после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020-2021 гг. при поддержке ПСБ", - рассказали в пресс-службе.

Выставка является частью проекта "Великие коллекции – нижегородцам", приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода, 125-летию НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда. "В юбилейный для Нижнего Новгорода год отдельное направление трансформации – это обновление нижегородских музеев, одним из флагманов этих перемен стал НГХМ. Музей обладает одной из лучших коллекций в стране, и это первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде. В ее составе более 50 произведений таких мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко", - сказал на открытии глава региона Глеб Никитин.

Коллекция авангарда НГХМ известна в России и за рубежом: музей является постоянным участником крупных выставочных проектов, посвященных авангарду, подчеркивается в сообщении пресс-службы ПСБ. Коллекция никогда не публиковалась как единое целое и не демонстрировалась в Нижнем Новгороде в полном объеме.

"Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода – юбилей города, круглая дата со дня основания одного из крупнейших российских региональных музеев и столетие уникального собрания русского авангарда НГХМ. Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны. Уверен, реконструкция НГМХ придаст музею вдохновения и новых творческих сил", - отмечает председатель ПСБ Петр Фрадков.

Выставка включает около 100 экспонатов, помимо коллекции НГХМ в нее вошли около 40 работ из Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Самарского областного художественного музея. "Мы сегодня открыли новую для нас локацию в обновленном музее, и это дает нам возможность делать здесь выставки самого высокого уровня, которые будут посвящены в первую очередь отечественному искусству XX века. И выставка – хорошее подтверждение этому факту. И, конечно, такое событие не могло бы состояться без помощи и участия наших партнеров, которым я выражаю огромную благодарность", - подчеркнул гендиректор НГХМ Роман Жукарин.

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