Белоярскую АЭС признали лучшим предприятием энергетики

ТАСС, 21 сентября. Белоярская АЭС награждена почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России - 2021" в номинации "Лучшее предприятие энергетики" Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

"Белоярская АЭС участвует в создании двухкомпонентной атомной энергетики будущего, основу которой составят реакторы на быстрых нейтронах, работающие в замкнутом ядерно-топливном цикле совместно с реакторами на тепловых нейтронах. Также наша атомная станция активно реализует проекты социальной направленности, ведет благотворительную деятельность. В полном объеме выполняется Коллективный договор. Победа во всероссийском конкурсе еще раз подтвердила статус Белоярской АЭС как инновационного лидера, социально ориентированного бизнеса и ответственного работодателя", - подчеркнул директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Об АЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

О конкурсе "100 лучших предприятий и организаций России"

Цели конкурса - поощрение достижений в инновации и развитии предприятий и организаций, повышение эффективности и качества их работы, рост квалификации и профессионализма руководителей и специалистов. Проводит его Международный форум "Инновации и развитие".

При выборе победителей конкурса учитываются деловая репутация и деловая активность, участие в благотворительных и спонсорских программах, в мероприятиях социальной направленности, развитие трудовых ресурсов, реализация инновационных проектов.