Персонал Калининской АЭС успешно отработал действия в случае условной нештатной ситуации

ТАСС, 24 сентября. Отработка действий персонала в условиях гипотетической нештатной ситуации стала основной темой общестанционной противоаварийной тренировки, прошедшей на Калининской АЭС 22 сентября 2021 года. Помимо работников атомной станции в учениях были задействованы представители медицинских служб и расчеты специальной пожарно-спасательной части №8 (входит в МЧС России).

Тренировка проводилась в соответствии с Планом основных мероприятий Калининской АЭС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Главной целью учений стала проверка готовности работников атомной станции к управлению, локализации и ликвидации условной "запроектной" аварии. Сценарий тренировки предполагал полное обесточивание одного из энергоблоков Калининской АЭС с последующим приведением в действие передвижной противоаварийной техники, необходимой для обеспечения электроснабжения и подачи воды.

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, независимые источники подачи воды и электроснабжения систем безопасности установлены на всех энергоблоках КАЭС. "Это дизель-генераторы мощностью 2 МВт и 0,2 МВт, передвижные насосные установки высокого давления, мотопомпы с различными характеристиками производительности и напора", - отметил он.

Кроме того, программа учений включала отработку оперативного взаимодействия между участниками аварийного реагирования, навыков организации эвакуации персонала, умения пользоваться средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Также проведена проверка существующих каналов связи и работы систем оповещения персонала.

По словам Александра Дорофеева, участники учений успешно отработали практические навыки взаимодействия в условиях гипотетической нештатной ситуации. Также он добавил, что во время тренировки энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме, никакие вмешательства в их работу не проводились.