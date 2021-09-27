Власть и бизнес обсудят актуальные вопросы промышленности на XVI Национальном конгрессе

ТАСС, 27 сентября. 5 и 6 октября 2021 года в Центре цифрового лидерства состоится XVI Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: приоритеты развития" (16+). Национальный конгресс входит в перечень основных мероприятий Года науки и технологий, утвержденных Правительством Российской Федерации. Ключевая тема мероприятия в 2021 году - "Комплексная модернизация отраслей промышленности".

В программе Национального конгресса: пятого октября состоится бизнес-завтрак совместно с ВЭБ.РФ; шестого октября пройдет пленарное заседание, отраслевые сессии, деловые встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по юридическим и финансовым вопросам, а также планируется заключение новых партнерских соглашений.

Модератором пленарного заседания выступит Депутат Государственной Думы, координатор федерального проекта "Локомотивы роста" Кравченко Денис Борисович.

К участию в пленарном заседании также приглашены:

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации;

Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Белозеров Олег Валентинович Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД",;

Ежков Антон Викторович, Президент ПАО "ИНГРАД".

Среди актуальных тем, которые будут затронуты на пленарном заседании: ориентиры новой промышленной политики; тренды e-commerce; создание условий для технического перевооружения и модернизации промышленности в целях обеспечения выполнения государственных программ; реализация Федерального проекта "Промышленный экспорт" до 2024 года; совершенствование отраслевого регулирования; изменения в системе госзакупок; стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию и отечественные технологии; создание и развитие промышленных кластеров и др.

В рамках XVI Национального конгресса также будут организованы следующие экспертные сессии, на которых спикеры выступят с докладами.

Цифра на производстве и технологии для лидерства;

Трансформация промышленности строительных материалов России: современные вызовы и перспективы развития отрасли;

Формирование технологического и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности;

Трансформация предприятий оборонно-промышленного комплекса России в условиях цифровой экономики;

Экологическая ответственность промышленных предприятий.

Справка о мероприятии

Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: приоритеты развития" проводится ежегодно и объединяет на своей площадке активных предпринимателей, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, руководителей высокотехнологичных и промышленных предприятий России и зарубежья, ученых и экспертов, представителей СМИ. В основные задачи мероприятия входит: презентация передовых технологий, продукции и услуг российских и зарубежных предприятий широкой целевой аудитории; содействие бизнесу в установлении новых деловых контактов с потенциальными партнерами и заказчиками; координация усилий представителей государства, бизнеса и науки с целью формирования грамотных, взвешенных предложений по совершенствованию промышленной политики страны.

Организационно-техническое сопровождение Форума осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива".

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная 52/7

Контактное лицо для аккредитации СМИ:

Александра Редечкина

Телефон: 8 (916) 395-64-35

E-mail: NationalCongress@c-iniciativa.ru

Возрастная категория 16+