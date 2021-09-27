Эксперты: адаптация к изменениям климата позволит дать жизнь новым территориям в Арктике

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Климатические изменения, наблюдаемые в Арктике, должны приводить не к простому сопротивлению стихии, а к адаптации и использованию новых территорий для расселения и создания инженерных сооружений. Об этом заявили участники экспертной дискуссии "Экологические вызовы: что остановит пожары и наводнения", прошедшей в понедельник в Якутске в рамках Северного форума (6+) по устойчивому развитию.

"Нам нужно понять, как мы будем адаптироваться к предстоящим вызовам. Надо придумывать и реализовывать такие механизмы, чтобы не сопротивляться стихии, а все-таки использовать ее во благо. Нужно использовать те ограничения и сложности, с которыми мы сталкиваемся, для развития территорий, которые недооценены, для равномерного расселения, для развития территорий, которые еще не освоены", - заявил в ходе дискуссии начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий.

Он отметил, что глобальное потепление заметно сказывается на регионах Севера, и ряд территорий являются здесь опасными для строительства - речь идет, в частности, о зоне вечной мерзлоты и поймах рек. Савостицкий подчеркнул, что необходим эффективный контроль за тем, чтобы при принятии решений о строительстве и при проектировании выполнялись рекомендации специалистов.

Директор института мерзловедения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк также отметил необходимость такого контроля. "Любое инженерное сооружение строится на 50-70 лет, крупные сооружения - до 150 лет, поэтому, прежде чем мы строим, нам нужно понимать, как оно будет функционировать при любых климатических изменениях. Давайте мы будем говорить честно: климат всегда менялся и будет меняться. Давайте научимся правильно проектировать", - сказал Железняк.

Он добавил, что в Арктике есть территории, на которых можно вести строительство без риска столкнуться в будущем с проблемами из-за изменений климата. Такие территории есть в том числе в зоне вечной мерзлоты - на тех участках, где в замерзших слоях не содержится лед. Он призвал не принимать решения о строительстве сооружений на той или иной территории "на эмоциях", вследствие чего объекты появляются там, где даже при небольших климатических изменениях могут начаться деградационные процессы.

"Мы должны иметь контроль. Не контроль за состоянием разрушенности наших инженерных сооружений, а контроль над тем, как найти параметры, которые предупреждают это - а они есть, и науке они известны. И если мы создадим правильную систему контроля на инженерных сооружениях, если мы научимся правильно строить и проектировать наши инженерные сооружения, я думаю, мы достойно выйдем из любой сложившейся ситуации", - резюмировал эксперт.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.