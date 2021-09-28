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Три руководителя МТС Банка вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов, вице-президент Дарья Капранова и корпоративный секретарь Екатерина Короткова оказались в десятке лучших отрасли "Коммерческие банки"

ТАСС, 28 сентября. Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" представили ежегодный, 22-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов, вице-президент Дарья Капранова и корпоративный секретарь Екатерина Короткова - в десятке лучших рейтинга.

Топ-менеджеры МТС Банка вошли в десятку лучших отрасли "Коммерческие банки" по следующим позициям:

  • Председатель Правления Илья Филатов - "Высшие руководители. Топ-250";
  • вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом Дарья Капранова - "Директора по персоналу. Топ-100";
  • корпоративный секретарь Екатерина Короткова - "Директора по корпоративному управлению. Топ-50".

Традиционно топ-менеджеры банка входят в рейтинг наиболее профессиональных управленцев России.

"Ускорение цифровой трансформации МТС Банка становится все более заметным, выбранная стратегия доказывает свою эффективность - за счет развития дистанционных каналов банк стал одним из самых быстрорастущих в розничном сегменте. За этими позитивными изменениями стоят топ-менеджеры", - отметили в пресс-службе кредитной организации.

Список участников рейтинга формируется Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ" и верифицируется членами "Академии премии "Топ-1000". С методикой формирования можно ознакомиться на сайте проекта.

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