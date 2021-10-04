На ММСО 2021 обсудят баланс между традиционными и цифровыми форматами обучения

ТАСС, 4 октября. Московский международный Салон образования (ММСО 2021, 0+) пройдет с 6 по 8 октября в гибридном формате - на площадке выставочного центра "Крокус Экспо" и коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".

На пресс-конференции 29 сентября организаторы Салона рассказали о его концепции и отличиях от мероприятий прошлых лет, гибридном формате проведения и насыщенной деловой программе, а также вместе с экспертами обсудили проблемы и перспективы смешанного формата образования.

Поясняя главную тему года "Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа", директор АНО ММСО Максим Казарновский отметил, что после снятия локдауна система образования оказалась в новой реальности, ведь цифровые технологии никуда не ушли: "Предметом нашего исследования на ММСО 2021 будет баланс между традиционными и цифровыми форматами обучения. Каков он для системы управления образованием? Как справляются в новой реальности конкретные образовательные учреждения и система образования в целом? Как семьи заново выстраивают свою повседневность? Все это является важнейшим предметом обсуждения на ММСО 2021, в фокусе которого окажутся все уровни образования - от дошкольного до высшего и корпоративного. Одним из новшеств концепции Салона этого года является то, что представители бизнеса как активные участники рынка образования станут не только технологическими, но и интеллектуальными партнерами Салона и сформируют внушительную часть деловой программы. Это значит, что практически каждое выставочное пространство на Салоне станет частью большого информационного потока, который уже сформирован и опубликован на сайте ММСО".

Впервые в Салоне примут участие все финалисты всероссийского конкурса "Учитель года" (18+) - это еще одна особенность ММСО 2021.

О ближайших событиях конкурса "Учитель года", организованного Минпросвещением, рассказал Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ: "В День учителя 5 октября объявят победителя конкурса, награждение которого состоится 10 октября вместе с победителями конкурсов "Директор года" (18+) и "Воспитатель года" (18+).

Михаил Кожевников, президент группы компаний "Просвещение", выступающей стратегическим партнером ММСО 2021, рассказывая о проблемах, возникших в области внедрения гибридного образования, отметил: "Последние два года показали, что дети принимают цифровые технологии естественно, органично и достаточно эффективно. Но проблемы возникли среди учителей и родителей. Первая причина в том, что инфраструктура далека от готовности. Вторая причина - сами учителя оказались не готовы к активному использованию цифровых технологий. И сейчас главная задача для всей системы образования - решить, как перезагрузить систему педагогического и дополнительного профессионального образования".

Михаил Кожевников также заострил внимание на задачах, которые сейчас особенно актуальны для школы и педагогов. Способы их решения, конкретные инструменты и подходы, - все это ляжет в основу деловой программы и мероприятий на стенде "Просвещения". Среди тем: кибербезопасность, необходимая при активном использовании цифровых технологий, доступ к контенту и его верификация, организация проектной деятельности в школе, и др.

Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, анонсировала программу зала Москвы на ММСО. На стенде состоятся дискуссии, посвященные расширению стандартов за счет предпрофессиональных проектов, интеграции основного и дополнительного образования, обучения и воспитания, подростковой школе, работе с учителями и их компетенциям. Отдельный блок будет касаться оценивания результатов учеников и подходов к анализу деятельности учителя. На ММСО будут впервые озвучены перспективные проекты, отражающие новые векторы московского образования, которые планируются к реализации в ближайшие два учебных года. В день Москвы на ММСО 7 октября состоится большой марафон онлайн-мастер-классов от лучших учителей и школ Москвы.

Говоря о перспективах развития сферы образования в рамках новой реальности, директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс Андрей Себрант обратил внимание на то, что сейчас речь идет именно о реальности, а не виртуальном мире - и это позитивный сдвиг, и пояснил: "Очень важно помнить, что одна из самых главных задач образования - это подготовка детей к реальной жизни. И в этом реальном мире, наряду с природными явлениями, о которых рассказывают в курсе физики или химии, будет много всего цифрового. И это должно изменить подходы к преподаванию математики, информатики, потому что они сейчас не являются профориентационными дисциплинами. Информатика теперь - это наука об окружающем мире, а не наука о возможной профессии".

Надежда Сурова, руководитель Центра компетенций "Искусственный интеллект" НТИ Университет 20.35, в свою очередь отметила, что сейчас идет эпоха создания новой экономики - экономики знаний, в рамках которой создаются новые компетенции, технологии и формируется новая система мышления. В этой связи Салон образования является важной платформой для обмена опытом, получения новых методик и знаний.

В этом году партнером по развитию цифрового образования ММСО 2021 стала онлайн-платформа Учи.ру. Иван Коломоец, президент и сооснователь Учи.ру, рассуждая о поиске баланса между использованием цифровых технологий и классических методов обучения, заметил, что этот баланс не может быть найден быстро: "На мой взгляд, это вопрос последующих пяти лет. Раньше мы часто рассуждали о том, что цифровые технологии развиваются, и наступит тот день, когда они будут сильно влиять на образование. Когда же случилась пандемия, технологии в один день стали ключевым инструментом в руках учителей, детей и школ и дали возможность не прерывать образовательный процесс. Сейчас, когда занятия в школах возобновились, у учителей появились необходимые цифровые навыки, школьники привыкли к новым форматам обучения, а родители стали лучше понимать, как устроен образовательный процесс, мы оказались в той точке, где баланс между офлайн-форматом и цифрой может быть найден".

Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng, комментируя тему цифровизации образования, заключил: "Цифровые технологии ещё не доказали ни учителям, ни ученикам свою способность заметно улучшать качество образования. Да, они улучшают, да, заметно, но общественного признания этого факта ещё нет. Чтобы это сделать, мы должны добиться прогресса по двум направлениям - освободить учителей с помощью технологий от непрофильной и неэффективной деятельности, и научиться добавлять мотивацию учащимся, которые не учатся, а отбывают повинность в учебном заведении".

Подытоживая презентацию ММСО 2021, Максим Казарновский подчеркнул, что доверие сейчас играет важную роль в выстраивании отношений между учителем и учеником, особенно в дистанционном формате, и без него качественное обучение в условиях новой реальности невозможно.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММСО.