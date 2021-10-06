Спикер колымского парламента отметил необходимость трансферов в виде дотаций регионам

ТАСС, 6 октября. Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов заявил по итогу парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, что целевые трансферты субъектам - действенный механизм, но регионам также "требуются и трансферты в виде дотаций". Также он отметил, что на парламентских слушаниях сделано несколько важных для области заявлений в отношении финансирования здравоохранения, сообщили в пресс-службе облдумы.

Парламентские слушания прошли в Совете Федерации 5 октября, это первое обсуждение проекта бюджета с участием представителей Правительства РФ, российского парламента, Счетной палаты, Центрального банка РФ, руководителей законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов федерации, научного и экспертного сообществ. В них приняли участие 237 человек из 80 регионов, Магаданскую область представили председатель региональной думы Сергей Абрамов и колымские сенаторы Сергей Иванов и Анатолий Широков.

"Согласен с Валентиной Ивановной [Матвиенко] и коллегами из регионов в вопросе предоставления целевых трансфертов субъектам. Безусловно, это действенный механизм, который позволяет при федеральной поддержке строить социальные объекты и развивать отдельные сферы, однако регионам требуются и трансферты в виде дотаций. Они помогают решать актуальные, зачастую непредвиденные вопросы, исполнять базовые обязательства перед населением. Порой это важнее, чем, к примеру, запустить новый дом культуры раньше срока", - цитирует пресс-служба комментарий Абрамова в отношении мнения Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что важно обеспечить в полном объеме финансирование всех переданных регионам полномочий, в частности, сообщила она, в бюджете заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам субъектов федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

При этом Абрамов считает, что со стороны федеральных органов власти делается многое для стабилизации экономики регионов.

Кроме того, по мнению председателя региональной думы, на парламентских слушаниях сделано несколько важных для Магаданской области заявлений в отношении финансирования здравоохранения. "Сегодня территориальные фонды обязательного медицинского страхования многих субъектов испытывают острое недофинансирование. Это связано с тем, что средства на медицинское страхование неработающего населения, в том числе детей и неработающих пенсионеров, необходимо изыскивать в региональной казне, а также с финансированием только заработных плат, а не оказания медицинской помощи. Эти вопросы прозвучали и были зафиксированы в проекте рекомендаций", - цитирует Абрамова пресс-служба.

Отмечается, что согласно проекту, в следующие два года федеральный бюджет будет профицитным, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей, по итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%, в следующем году - снижение инфляции до целевого уровня в 4%. А благодаря прогнозному повышению цен на нефть ожидается существенное пополнение Фонда национального благосостояния - за три года более чем на 8 трлн рублей, которые российское правительство сможет направить на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов. "Благодаря стабилизации экономики у органов власти вновь появляется возможность планировать. Достижение национальных целей - реализация нацпроектов и Послания Президента Федеральному Собранию - подкреплено существенным финансированием, которое из года в год увеличивается, сейчас российский бюджет имеет необходимый потенциал, чтобы стать "бюджетом развития"", - передает пресс-служба слова Абрамова.

О проекте

В проекте федерального бюджета заложены дополнительные средства на государственную поддержку семей: ежемесячные пособия на детей в возрасте до 17 лет, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплата больничных при уходе за детьми в возрасте до 8 лет, индексация материнского капитала. Увеличиваются расходы на заключение с малоимущими гражданами социальных контрактов.

Также в ходе парламентских слушаний выступили главы субъектов РФ, которые остановились на актуальных вопросах сбалансированности региональных бюджетов. По итогам заседания разработан проект рекомендаций, который будет учитываться при дальнейшей работе над федеральным бюджетом. Планируется, что проект федерального бюджета будет вынесен на рассмотрение Государственной Думы в первом чтении 28 октября.

Магаданская областная дума также готовится к первому чтению областного бюджета на предстоящие три года. Проект уже внесен в заксобрание региона.