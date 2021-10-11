Благоустроенную площадку для семей открыли на проспекте Кольского в Мурманске

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Благоустроенное пространство с игровыми зонами для семейного отдыха открыли в Первомайском районе Мурманска в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

"Жители Первомайского округа давно просили нас привести в порядок площадку на проспекте Кольском, 101. За благоустройство этого объекта проголосовало более 10 тыс. мурманчан. У нас получился еще один объект, куда можно прийти всей семьей и хорошо провести время. Мы постарались организовать игровое пространство для детей разных возрастов, чтобы интересно было всем", — приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева.

На площади более чем в 12 тыс. кв. м предусмотрели четыре игровые зоны с травмобезопасным покрытием, на которых установлены 14 многофункциональных игровых комплексов с качелями, беседками и памп-треком. На территории сквера также разместили 16 скамеек и устроен туалет. Всего в 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" запланировано отремонтировать 22 двора и два общественных пространства.

"Планирование благоустройства этой территории во многом опиралось на пожелания мурманчан. Мы сделали так, чтобы жителям города было здесь комфортно", – пояснила зампредседателя совета депутатов города Тамара Прямикова, слова которой приводит пресс-служба.