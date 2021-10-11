Почти 60 многоквартирных домов отремонтируют в Чебоксарах до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Почти 60 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Чебоксарах до конца года. В них заменят систему холодного и горячего водоснабжения, систему теплоснабжения, установят новые лифты, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"На сегодняшний день в 31 доме работы завершены, в 37 на завершающей стадии, до конца года в Чебоксарах всего капитально отремонтируют 87 домов. Рост цен на материалы привел к отсутствию участников на торгах, на стадии заключения договоров находится сейчас пять домов", — приводит пресс-служба слова директора "Управления жилфондом Чебоксар" Андрея Шестакова.

Во время капитального ремонта в домах заменили водопроводные трубы, батарей, провели реставрацию фасада, заменили лифтовое оборудование. По данным пресс-службы, за шесть лет реализации программы капитальный ремонт проведен в 797 многоквартирных домах, в которых проживают 141,3 тыс. человек.