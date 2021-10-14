Молодежь Северного Кавказа впервые обсудила вопросы трансформации имиджа региона

ТАСС, 14 октября. В Ставропольском крае завершился Молодежный день в рамках Международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" (16+).

На базе Северо-Кавказского института РАНХиГС студенческие активисты субъектов Северо-Кавказского федерального округа представили тематические фрейм-анализы, в которых рассмотрены ключевые репутационные характеристики Северо-Кавказского макрорегиона.

В ходе дискуссии участники отметили, что восприятие округа, в результате геополитических и внутритерриториальных событий постсоветского периода, в глазах жителей других регионов России и стран зарубежья сильно искажено.

Усугубляет положение негативное информационное позиционирование территории в СМИ и сети Интернет.

Студенты предложили свои пути решения сложившейся ситуации. В частности, была отмечена острая необходимость акцентирования внимания туристов на культурно-историческом и природно-географическом потенциале Северного Кавказа, а также на важности формирования информационного поля вокруг позитивных поводов.

Лучшей была признана работа члена Молодежной Общественной палаты Пятигорска Ислама Мусханова и руководителя студенческого научного общества СКИ РАНХиГС Аркадия Курова. Он представил анализ этнокультурной самобытности народов Северного Кавказа через призму СМИ и масс-медиа.

"Современный человек узнает практически все из интернета, а особенно из новостных сообществ и интернет-СМИ. В связи с этим необходимо регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении важных общественных вопросов", - заявил руководитель студенческого научного общества Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Аркадий Куров. По его словам, институтом был проведен фрейм-анализ, направленный на изучение того, как в СМИ и на различных интернет-ресурсах освещается этнокультурная самобытность народов Северного Кавказа.

"В результате проведенного фрейм-аналитического исследования мы пришли к выводу о том, что сегодня самобытность народов Северного Кавказа либо не освещается совсем, либо освещается, но только в негативном контексте, что очень пагубно влияет на имидж всего региона в целом. В ходе исследования наша команда предложила несколько путей решения сложившейся проблемы. Самые главные - это создавать публикации не только негативного характера о Северном Кавказе в сети "интернет", но и положительного; а также, на наш взгляд необходимо проводить общеобразовательные и культурные мероприятия, с помощью которых, люди смогут узнавать о традициях, обычаях и самобытности народов Северного Кавказа", - дополнил Аркадий Куров.

ТАСС - информационный партнер Международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса".