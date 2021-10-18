МТС запустила сервисы для путешествий по нетронутой природе Южного Урала

ТАСС, 18 октября. МТС в партнерстве с популярными национальными парками Южного Урала запустила цифровые сервисы для путешествий по местам дикой природы. С их помощью жители разных городов России смогут познакомиться с многообразием животного, растительного мира, культурным колоритом и местными достопримечательностями как в офлайн, так и в онлайн режиме. Инициативы стали частью комплексной экологической программы МТС "Место силы", направленной на развитие внутреннего экотуризма, экопросвещение и сохранение природного наследия.

"Мировой опыт показывает, что инновации помогают снижать выбросы углекислого газа, решать экологические задачи, стоящие перед научным сообществом, организовывать конкретные природоохранные мероприятия - например, отслеживать популяции животных или уберегать леса от пожаров. Такая социальная функция технологий максимально комплементарна бизнес-стратегии МТС, именно поэтому наш проект "Место силы" построен на идее решения экологических задач с помощью цифровых инструментов. Мы также видим, как быстро в стране набирает популярность экотуризм, и хотим поддержать этот тренд развитием инфраструктуры и образовательной программы нацпарков России, создавая интерактивные продукты для интересных и ответственных путешествий", - подчеркнула директор Департамента стратегических коммуникаций МТС Ирина Агаркова.

Так, для национального парка "Зюраткуль" (Челябинская область) МТС создала интерактивный каталог. На онлайн-платформе "Место силы. Легенды Зюраткуля" пользователей ждет панорамная виртуальная прогулка, во время которой они смогут заглянуть в самые удаленные уголки Уральских гор, узнать интересные факты о флоре и фауне нацпарка, его богатой истории и древних легендах. Кадры, снятые камерами 360 градусов, аудиоэффекты, цифровые карты и другие мультимедийные элементы помогут создать ощущение присутствия. Доступ к платформе бесплатный и открыт с любых устройств по всей России.

А в национальном парке "Башкирия" (Республика Башкортостан) МТС представила бесплатный аудиогид по экологической тропе "Таллы" - одному из самых ярких туристических маршрутов в регионе. Аудиоэкскурсия включает восхождение на вершину священной горы, посещение двух смотровых площадок, раскрытие секретов добычи знаменитого башкирского меда и многое другое. Кроме того, компания оборудовала территорию парка камерами для наблюдения за ульями в режиме реального времени. Научные сотрудники смогут глубже изучить поведенческие особенности пчел и их реакции на внешние факторы, например, занесение пестицидов, чтобы сохранить популяции. Также МТС тестирует в "Башкирии" видеосистему онлайн-мониторинга пожарной обстановки с точным определением координат и моментальным оповещением спасательных служб в случае возгораний или задымлений.

Помимо "Зюраткуля" и "Башкирии", "Место силы" охватывает еще семь особо охраняемых природных территорий: нацпарки "Кенозерский" (Архангельская область), "Красноярские столбы", "Плещеево озеро" (Ярославская область), "Самарская Лука", "Куршская коса" (Калининградская область), "Сенгилеевские горы" (Ульяновская область) и ботанический сад "Аптекарский огород" в Москве. МТС запустила там бесплатные цифровые сервисы для интересных и ответственных путешествий, включая аудиогиды, VR-фильмы, интерактивные книги с элементами дополненной реальности, экоуроки для детей и взрослых и установила оборудование для видеонаблюдения за поведенческими особенностями диких животных.