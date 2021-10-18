Спрос на беспроводные наушники в России увеличился на треть

ТАСС, 18 октября. Продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в штучном выражении, следует из материалов МТС. Всего в России в январе – сентябре было продано 8,1 млн беспроводных наушников на сумму 33,6 млрд рублей. Средняя стоимость аудиоустройств с Bluetooth осталась на уровне прошлого года - 4 100 рублей.

По словам представителя МТС, россияне стали реже покупать проводные гарнитуры - количество купленных наушников без Bluetooth снизилось на 17%. Беспроводные модели заняли 53% рынка наушников в натуральном выражении - годом ранее их доля составляла только 40%.

Спрос на беспроводные наушники увеличивается из-за отказа производителей от разъема для подключения проводных наушников, рассказывает представитель МТС. 17% купленных смартфонов в России за первые девять месяцев 2021 года не имели аудиовхода. Годом ранее такие гаджеты занимали 11,5% рынка в натуральном выражении. Отсутствие разъема для подключения мотивирует пользователей переходить на беспроводные модели, чтобы не использовать неудобные переходники.

Кроме того, МТС называют драйверами роста сегмента беспроводных наушников переход на удаленную работу и существенное расширение ассортимента таких устройств во всех ценовых сегментах.

По мнению МТС, самыми популярными Bluetooth-наушниками в России стали модели Xiaomi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2 и Apple Airpods Pro.