Открылась выставка народных промыслов России на площадке Фонда Росконгресс

ТАСС, 18 октября. В Москве 18 октября 2021 года состоялось торжественное открытие специальной выставки изделий всемирно известных предприятий народно-художественных промыслов России (12+).

Основная цель выставки - продемонстрировать представителям компаний-партнеров возможности для пополнения собственных фондов корпоративных подарков в контексте Года народной культуры и нематериального наследия регионов России, который пройдет в 2022 году.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия Нургатина, представители Фонда Росокнгресс: руководитель направления Сделано в России и торговых цифровых платформ Михаил Садченков и руководитель дирекции творческих проектов Екатерина Иванова, а также заместитель Председателя Правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Коста Кадзов.

"Многообразие традиций и художественных компетенций российского народа формирует основу для создания уникальных продуктов. Люди начинают понимать, что индивидуальная работа, в которую вложена душа мастера, это не только особая энергетика, но и некое самоощущение человека, который приобретает эту вещь, использует ее в быту как предмет декора", - отметила Лилия Нургатина.

Посетители смогут узнать о предприятиях и оценить большой выбор подарков, сувениров и актуальных изделий народных художественных промыслов от именитых участников рынка народных промыслов: завод Ордена Дружбы Народов "Объединение "Гжель", Гусевской хрустальный завод, "Жостовская фабрика", "Хохломская роспись", Фабрика "Федоскино", "Златоустовская гравюра" и др.

"На мой взгляд, инвестиции в подобные проекты - это в первую очередь инвестиции в развитие страны. Поэтому я считаю, что стратегия по продвижению национально-ориентированного бизнеса имеет большие перспективы в будущем. Народные художественные промыслы являются олицетворением концепции бренда "Сделано в России", мы рады поддержать и принять активное участие в его создании и продвижении", - подчеркнул Михаил Садченков.